L’oroscopo weekend da sabato 10 a domenica 11 agosto 2024 di Simon and the stars svela cosa dicono le Stelle soprattutto sulla amore e la fortuna in queste calde giornate estive. Stando a quanto riportano le previsioni dei segni da Ariete a Vergine si scopre che Toro e Cancro dopo una settimana particolarmente stressante e sotto pressione riusciranno a rilassarsi e divertirsi. Ottime novità in amore per i single Gemelli e Leone mentre Ariete è pronto per importanti promesse, fine settimana pieno di passione, infine, per Vergine. Vediamo di seguito l’oroscopo weekend nel dettaglio segno per segno.

Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024: previsioni di Simon and the Stars primi segni

ARIETE: Agosto sarà un mese di grandi conferme e le più importanti potranno essere pronunciate proprio nelle giornate del weekend, per i single queste giornate trascorreranno in leggerezza senza grosse svolte mentre le coppie più solide non hanno nulla da temere.

TORO: Dopo una settimana sotto pressione è tempo di una virata di positività, ci sono spunti per fare nuovi incontri, ma anche per “approfondire” o ricevere conferme da persone e situazioni nate di recente. Non farti divorare dalle attese se una persona non si fa sentire, prova tu a prendere il toro per le corna, specie domenica 11.

GEMELLI: Decisamente migliore il cielo per i single, in movimento le giornate da giovedì 8 a sabato 10 anche se per il momento di parla di incontri davvero passionali ma che ancora non parlano d’amore. Siamo in estate, le troppe pretese mandiamole in vacanza e cerchiamo di viverci tutto con più leggerezza… e poi si vedrà.

Simon and the stars, oroscopo weekend 10-11 agosto 2024: amore e passione per Vergine

CANCRO: Dopo una settimana di stress accumulato è necessario distendere gli animi, bellissima domenica 11 per vivere una giornata decisamente spensierata, giocosa e, perché no, per rimettere in moto le emozioni come non accadeva da tempo.

LEONE: Opportunità per i single soprattutto sabato 10, buon cielo a partire da venerdì 9, chiamate, comunicazioni e notizie positive in arrivo. Stando all’oroscopo weekend chi è in cerca di lavoro, potrebbe ricevere una proposta a sorpresa, che in certi casi porta ad anticipare il rientro dalle vacanze.

VERGINE: Per i single domenica 11, ad esempio, è un’ottima giornata per vivere calde emozioni sotto il sole d’agosto e non escludo che tra i single (e in certi casi, non solo) stia tornando in auge un ex o una vecchia passione, che ad oggi aleggia ancora in un limbo astratto. Buone notizia a partire da venerdì 9.