L’oroscopo weekend da sabato 3 a domenica 4 agosto 2024 Mauro Perfetti come di consueto lo ha fornito sui suoi profili social e qualche indicazione si ricava anche dal magazine Oggi a cui ha affidato il suo oroscopo per tutto il mese di agosto. Cosa dicono le Stelle su amore e fortuna, quali saranno i segni particolarmente al TOP e quali invece quelli FLOP? Non ci sono dubbi che tra i segni al top per il fine settimana c’è lo Scorpione che supererà le crisi che lo hanno attanagliato nell’ultimo periodo non è lo stesso per Acquario che invece dovrà muoversi molto cautamente. Vediamo dunque le previsioni del noto astrologo per gli ultimi sei segni dello Zodiaco da Bilancia a Pesci.

BILANCIA: Non per tutti i nati di questo segno sarà tutto ok e c’è da capire dove si vuole andare soprattutto se si è in coppia, nei prossimi giorni però la situazione migliorerà e con Venere al vostro fianco nel segno si apre la stagione dell’amore dove si può nascondere l’incontro pilotato dal destino.

SCORPIONE: Dall’oroscopo weekend 3-4 agosto 2024 si scopre che il cielo risveglia la vostra progettualità, se c’è margine di miglioramento le crisi saranno superate, se invece il legame non ha nessuna voglia di migliorare vedrete cadere le maschere ai partner che non ve la raccontano giusta.

SAGITTARIO: Inizierà un periodo in cui capirete che cosa dovete fare per migliorare la vostra vita. Entro il 5 sarete super favoriti tra opportunità, proposte e incontri promettenti ma non fate il passo più lungo della gamba, dal punto di vista economico e finanziario state attenti e rinviate tutto a settembre.

CAPRICORNO: Fine settimana promettente per scelte e decisioni azzeccate in amore e non solo, la fortuna vi assiste e potete conseguire importantissimi traguardi. Iniziate anche a pensare a quali opportunità sfruttare o scartare al rientro dalla pausa estiva.

ACQUARIO: L’oroscopo weekend 3-4 agosto 2024 rivela che non saranno giornate particolarmente facili ed allegre e gli scontenti potrebbero fare come le farfalle e volare di fiore in fiore, tuttavia, in attesa di tempi migliori non giocate al rialzo.

PESCI: Dal 4 agosto in poi cielo perfetto per coltivare nuove strategie e cambiamenti per ottenere vantaggi e svoltare, in amore avrete il coraggio di capire se una relazione vale la pena o se è meglio sganciarsi per trovare di meglio, per i single si moltiplicano le opportunità di incontrare l’amore.