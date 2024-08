Oroscopo del weekend di Ivana Raffa: le previsioni per il 17 e 18 agosto 2024

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo del weekend del 17 e 18 agosto 2024? Ecco cosa dice Ivana Raffa per i primi sei segni dello zodiaco.

ARIETE: Il segno dell’Ariete vive un periodo di grande sicurezza e determinazione in questo weekend. La sfera professionale è particolarmente favorita, soprattutto grazie al sostegno di un’amicizia solida e proficua. Le relazioni interpersonali, in particolare quelle a distanza, sono vivaci e stimolanti. Questa domenica è perfetta, inoltre, per coltivare un hobby con un amico e investire tempo ed energie in progetti a lungo termine.

TORO: Secondo l’Oroscopo di Ivana Raffa, Sabato è il giorno perfetto per sognare a occhi aperti. Le stelle ti regalano una carica di energia che ti farà sentire invincibile. Approfittane per conoscere nuove persone e vivere nuove emozioni. Domenica, attenzione alle piccole insidie. Mercurio retrogrado potrebbe giocarti qualche brutto scherzo.

GEMELLI: Sarà un sabato eccezionale per questo segno. Brilli, infatti, di luce propria e niente può offuscare il tuo splendore. La vita sociale ti regala grandi soddisfazioni e ti apre nuove porte. Domenica, invece, è tempo di rinnovarsi. Le stelle ti sostengono in questo percorso di crescita personale, in cui anche piccole azioni possono portare a grandi cambiamenti.

Le previsioni dell’Oroscopo del weekend per Cancro, Leone e Vergine

Continuiamo con le previsioni dell’Oroscopo del weekend di Ivana Raffa per i segni Cancro, Leone e Vergine.

CANCRO: Nonostante la Luna vi sia dissonante in questo sabato, la protezione delle stelle fa da contrappeso. La vita sociale è al centro della scena, secondo l’Oroscopo di Ivana Raffa: nuovi incontri, opportunità e divertimento ti aspettano. Domenica è, invece, il giorno perfetto per un reset. Sentirai un forte desiderio di novità e di cambiamento.

LEONE: Mente e cuore sono equilibrati in questo sabato d’agosto. Riuscite, infatti, a bilanciare le passioni con le esigenze di chi vi sta accanto. Ottima la creatività, così come le coccole col partner. Domenica, invece, la tua creatività e la tua flessibilità ti permettono di superare ogni ostacolo. Sei pronto a conquistare il mondo, un passo alla volta.

VERGINE: Il mix di Luna e Venere nel tuo segno ti rende disponibile allo stare in compagnia. Cercate di abbandonare le paure e le preoccupazioni di questo periodo e godervi, invece, il weekend. Anche nella giornata di domenica, le stelle vi invitato a prendervi cura di voi stessi.