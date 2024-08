L’oroscopo settimanale dell’amore e della fortuna prevede delle speciali previsioni da lunedì 19 a domenica 25 agosto 2025 concentrandosi soprattutto sui segni più, o meno, baciati da Venere e dalla Dea Bendata. Questa settimana il pianeta Venere nel segno della Vergine regalerà grandi emozioni a tutti i segni di terra e qualche pena d’amore soprattutto per i poveri Gemelli. Vediamo nel dettaglio cosa dicono le Stelle per i segni da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale, previsioni su amore e fortuna: Toro brilla grazie a Venere

ARIETE: Mercurio favorevole porta delle novità, Marte e Giove, anche loro favorevoli, ti garantiscono forza fisica e fortuna: non sei mai stata così vicina dal realizzare un progetto per te importante! Giorno fortunato è giovedì 22 agosto.

TORO: L’oroscopo settimanale prevede che Mercurio in posizione sfavorevole, non riesce proprio a rilassarti e a farti godere il momento… Eppure dovresti: Venere favorevole ti regala delle belle emozioni. Qualcuna di voi potrebbe avere accanto una persona speciale e non essersene nemmeno accorta! Giorno fortunato sabato 24 agosto.

GEMELLI: Marte e Giove in congiunzione, assieme a un Mercurio in transito finalmente favorevole, portano buone notizie e ti regalano grinta, Venere sfavorevole, tuttavia, ti porta a mettere in secondo piano le questioni di cuore, e potrebbero nascerne piccole grandi crisi sentimentali… Giorno fortunato lunedì 19 agosto.

CANCRO: Venere in transito favorevole nel segno amico della Vergine porta moltissima passione e desiderio nella tua vita di coppia. L’amore sarà davvero il protagonista di queste giornate, che si tratti di una relazione che dura da tempo o di una fugace avventura estiva… Giorno fortunato martedì 20 agosto.

LEONE: L’oroscopo settimanale con Mercurio nel segno non mancheranno di certo le sorprese: nuove occasioni di lavoro, chiamate, incontri inaspettati… tutto può succedere sulla strada che ti porterà alla tua realizzazione personale! Giove favorevole promette un autunno di successi, mentre Marte ti regala forza fisica ed energia. Giorno fortunato giovedì 22 agosto

VERGINE: L’amore sarà il protagonista della tua settimana e, se sei single, potrebbero verificarsi incontri da ricordare, soprattutto nel fine settimana quando la luna splenderà a tuo favore. Luna in opposizione, invece, nelle giornate di martedì e mercoledì. Giorno fortunato giovedì 22 agosto.