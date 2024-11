Pasquale La Rocca, chi è il ballerino e insegnante di Ballando con le stelle 2024

Pasquale La Rocca è uno dei ballerini e maestri di danza di Ballando con le stelle 2024 e, nell’edizione in corso quest’anno, gareggia al fianco di Nina Zilli. Un’esperienza sinora molto sfortunata per la coppia, complice alcuni infortuni della cantante che rischiano di compromettere il loro percorso nel dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La concorrente ha subito la frattura di alcune costole ed un infortunio al piede: dopo aver annunciato il temporaneo ritiro e uno stop con riposo forzato, il duo potrebbe rientrare in gara nel ripescaggio del 30 novembre 2024.

A supportare Nina Zilli, rimanendo al suo fianco e facendo in modo di riportarla in gara dopo lo stop forzato, c’è anche il suo partner Pasquale La Rocca. Originario di Napoli e classe 1989, si avvicina al mondo della danza sin da bambino iniziando a ballare all’età di 9 anni. Entra nel mondo dilettantistico nel 2003, iniziando ad esibirsi in Italia e in giro per il mondo, prima di approdare nel ballo professionistico e unirsi nel 2014 alla produzione di Broadway del dance show Burn in the Floor, che l’ha portato in tournée in tutto il mondo.

La storia di Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle è davvero emblematica, poiché nel programma ha ottenuto un vero e proprio record: ben 5 vittorie nella competizione a livello internazionale. Il suo primo trionfo è arrivato nel 2019 nella versione belga del dance show, dove ha trionfato al fianco dell’influencer Julie Vermeire; ha fatto poi seguito un doppio trionfo in Irlanda, nel 2020 e nel 2022, al fianco rispettivamente di Lottie Ryan e Nina Carberry. Infine è arrivata anche una doppietta tutta italiana: nel 2022 ha vinto gareggiando con Luisella Costamagna, l’anno scorso con Wanda Nara.

Trionfi e carriera a parte, cosa sappiamo della sua vita privata? Pasquale La Rocca ha una fidanzata? Il ballerino non si è mai più di tanto esposto riguardo la vita sentimentale, dunque non sappiamo se al momento sia impegnato o single; anche sui social sono rare le informazioni sul suo privato, preferendo invece condividere scatti inerenti alla sua carriera e al suo percorso professionale.