TRAGEDIA A PIACENZA, 13ENNE CADUTA DA 10 METRI

È avvolta nel mistero la tragica morte di una ragazza di 13 anni, caduta dal tetto di un palazzo a Piacenza. Nessuna ipotesi viene esclusa riguardo la dinamica e le cause: la procura per i minorenni di Bologna ha spiegato che sono in corso le indagini per fare chiarezza su cosa sia successo all’adolescente. Ad esempio, si stanno ricostruendo anche i movimenti della minore nelle ore precedenti alla tragedia. Ad esempio, sono stati ascoltati alcuni minorenni.

Ma i carabinieri avrebbero sentito anche un ragazzo che era proprio con la 13enne, morta sul colpo in seguito alla caduta: pare che il giovane non solo era con lei, ma avrebbe dato lui l’allarme ai vicini. Il corpo della giovane è stato trasportato al centro di medicina legale di Pavia, dove verrà sottoposto a un’autopsia. Comunque, vige il massimo riserbo da parte degli investigatori riguardo gli sviluppi dell’indagine. Alcuni amici, al termine delle lezioni, hanno portato dei palloncini bianchi sotto la casa della 13enne di origini albanesi, stando a quanto riportato dalla testata Libertà.

13ENNE PIACENZA, AMICHE SOTTO CHOC

La 13enne sarebbe caduta dal terrazzo di una soffitta al settimo piano di un palazzo di via IV Novembre, facendo un volo di 10 metri che si è concluso su un balcone sottostante, nel cortile interno. Quando i soccorsi sono arrivati, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 13enne. La Libertà aggiunge che il giovane portato in caserma è un 15enne che sarebbe stato in compagnia della ragazza al momento della tragedia e avrebbe avvertito i vicini di casa, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Nella serata di venerdì era ancora in caserma, quindi è stato a lungo sentito dai carabinieri che sono alla ricerca di elementi utili per fare chiarezza sul caso per il quale c’è un’inchiesta della procura di Piacenza e di quella dei minori di Bologna. Invece, le amiche tra le lacrime hanno raccontato che la vittima era una ragazza brava, l’hanno descritta come una giovane “gentile e generosa, sempre disponibile e sorridente“.

