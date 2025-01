Le previsioni meteo dei prossimi giorni sembrano parlarci di un ritorno alla normalità per il periodo invernale con la neve che cadrà abbondante in alcune aree del nostro ‘stivale’ dopo una prima fase dell’inverno che ci ha regalato temperature ben superiori alla media stagionale che ci hanno permesso di accogliere l’anno nuovo con un insolito (ma certamente gradito) bel tempo: come dicevamo già pochissime righe fa – invece – le previsioni meteo ora sembrano parlare di una situazione del tutto differente che sarà legata ad un vortice di aria fredda di origine artica che investirà l’intero bacino mediterraneo colpendo – da prima – le regioni settentrionali e poi – con maggiore intensità – quelle meridionali.

Prima di arrivare alle previsioni meteo per i prossimi giorni, è interessante notare che già in questo momento buona parte delle capitali europee sono alle prese con un’abbondante neve: in particolare a Londra sono stati soppressi diversi voli a causa del gelo presente sulle piste aeroportuali e mentre Parigi si prepara ad accogliere un brusco calo termico; anche tra Germania e Scandinavia non si contano più i voli cancellati a causa delle abbondanti nevicate.

Le previsioni meteo del fine settimane: con le temperature in drastico calo, tornerà la neve sulla nostra penisola

Tornando a noi, le previsioni meteo per i prossimi giorni sono piuttosto chiare ma ancora certe nei loro effettivi esiti: è chiaro che da venerdì 10 le temperature subiranno un drastico calo che in alcune aree del bel paese porterà l’asticella giù di 8/10 punti rispetto alla situazione attuale e proprio da questo momento – complice un peggioramento del quadro delle precipitazioni – avremo modo di osservare le prime nevicate sull’arco alpino che raggiungeranno facilmente anche le valli di Aosta, Sondrio e Bolzano.

D’altra parte, il fine settimana causerà un nuovo peggioramento delle previsioni meteo a causa del secondo vortice di aria fredda che raggiungerò la sua massima intensità nella giornata di domenica 12 con la neve che – questa volta – si concentrerà nell’area meridionale: in particolare saranno le regioni tra Marche, Abruzzo, Molise e Basilicata a dover fare i conti con un quadro nevoso caratterizzato anche da alcune abbondanti nevicate; ma non si esclude che la stessa situazione – seppure a quote più elevate – coinvolgerà anche Lazio, Campania e Puglia.