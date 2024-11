Ennesimo episodio di violenza giovanile quello emerso in queste ore a Milano: un alunno ha preso a calci un professore di Abbiategrasso, spaccandogli il naso. La vittima è il 48enne Rocco Latrecchiana, docente che insegna Storia dell’Arte, e che oggi, dopo quanto gli è accaduto, sta pensando di lasciare la scuola. Con il quotidiano di via Solferino si è in qualche modo sfogato, sottolineando come la violenza contro gli insegnanti sia ormai troppo frequente nelle scuole, e i ragazzi, soprattutto quelli minorenni, si sentono onnipotenti.

Secondo il prof Latrecchiana, le lezioni di educazione civica dovrebbero essere utilizzate per prevenire i reati ed educare alla legalità, e bisognerebbe farlo fin dalle scuole primarie: “I giovani devono capire quali sono i limiti che non si possono valicare”. Il prof di Abbiategrasso malmenato insegna da 7 anni, dal 2017, e mai aveva subito quanto gli è accaduto lo scorso 15 ottobre, quando un 16enne gli ha rotto il naso, colpendolo al volto con un calcio.

PROF ABBIATEGRASSO AGGREDITO, ECCO COSA E’ SUCCESSO

L’episodio incriminato si è verificato di preciso presso l’istituto Lombardini, che tra l’altro fa capo all’Alessandrini, un’altra scuola che nel corso del 2023 ha registrato un’altra aggressione gravissima ad un docente, una prof accoltellata da un allievo. Latrecchiana ha quindi ripercorso l’accaduto, ricordando come fosse il suo primo giorno di lezione al Lombardini; uno studente, ad un certo punto, ha acceso la musica sul suo smartphone e il prof gli ha chiesto giustamente di spegnerla, ma ha ricevuto un insulto verbale.

Nel frattempo un altro alunno ha iniziato a insultare lo stesso prof, e il docente lo ha giustamente mandato in vicepresidenza. Mentre si dirigevano verso l’ufficio, il secondo alunno lo ha aggredito, facendolo cadere, per poi prendere a calci lo stesso professore e rompendogli il naso. A quel punto sono stati avvertiti i carabinieri, nonché il preside e i soccorsi.

PROF ABBIATEGRASSO: “NON SOPPORTO PIÙ LE OFFESE VERBALI”

Da quel giorno il prof non è più tornato presso la scuola di Abbiategrasso e sta ancora decidendo se mai tornerà visto che da mesi il docente ha spiegato di valutare l’addio all’insegnamento, per dedicarsi ad altro. Latrecchiana spiega che l’aggressione è stata solo la punta dell’iceberg, aggiungendo che ormai non riesce più a sostenere l’arroganza degli studenti, ma anche le continue offese verbali, il mancato rispetto delle regole, non incolpando la scuola ma semplicemente puntando il dito contro la società, definita “egoista e superficiale”.

Ma al ragazzo cosa è accaduto? Il docente non ne è a conoscenza, mentre stando a quanto riferisce il Corriere della Sera le indagini sarebbero ancora in corso e al momento non è chiaro cosa accadrà. La famiglia del giovane ha inviato una lettera di scuse al docente, e il docente si augura ora che questa vicenda possa fare da spartiacque per l’alunno e che lo stesso possa quindi solo migliorare.