PRONOSTICI SERIE A: 17^ GIORNATA, ECCO LE QUOTE!

I pronostici Serie A tornano protagonisti di un fine settimana nel quale il massimo campionato di calcio vive la sua 17^ giornata: abbiamo già avuto modo di parlare dell’anticipo ma sabato 21 dicembre si torna in pista, sono infatti in programma tre partite oggi e poi naturalmente il resto del turno che seguirà, come sempre bisogna provare a ipotizzare quello che succederà sui campi per un torneo che si sta avvicinando alla conclusione del girone di andata, con l’Atalanta ancora prima in classifica ma l’Inter che, con una partita in meno, può veramente sperare di agganciare la vetta e il Napoli che, sornione, rimane incollato al treno scudetto.

Una di queste squadre, cioè il Napoli di Antonio Conte, la ritroviamo in campo già oggi; spostandoci ad altre zone della classifica invece bisognerà stare attenti a Lecce, che con Marco Giampaolo sembra davvero aver cambiato passo e sabato sera ospita una Lazio che è reduce dai sei gol subiti in casa dall’Inter, un crollo verticale che Marco Baroni deve trasformare in incidente di percorso evitando che apra una crisi, anche se per quanto visto sino a questo momento sembra che i biancocelesti siano abbastanza solidi per superare la sconfitta più larga in tutta la loro storia all’Olimpico. Spazio dunque ai pronostici Serie A, vediamo come potrebbero andare le varie partite della 17^ giornata.

PRONOSTICI SERIE A: TORINO BOLOGNA

Il nostro focus sui pronostici Serie A inizia da Torino Bologna, che è una partita da metà classifica ammiccante alle posizioni europee: merito del Bologna che, ancora con un match da recuperare, continua a fare benissimo e si è preso il settimo posto in classifica da solo, riuscendo anche a fermare la corsa della lanciatissima Fiorentina. Il Torino deve dimostrare di essere uscito dalla crisi: intanto ha battuto l’Empoli, tre punti fondamentali che, pur arrivati con la magia estemporanea di Ché Adams, sono davvero importanti per evitare che lo scenario peggiorasse a patto che ora, appunto, si trovi la giusta continuità.

Secondo l’agenzia Snai che ha stilato le quote per la partita abbiamo valori molto ravvicinati ma con gli ospiti in vantaggio: infatti il segno 2 che identifica la vittoria del Bologna ha un valore che corrisponde a 2,50 volte la vostra giocata, invece il successo del Torino regolato dal segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,20 volte la posta in palio, infine bisogna citare il segno X che regola naturalmente l’ipotesi del pareggio perché in questo caso la vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 2,85 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE A: GENOA NAPOLI

Affrontiamo anche il tema di Genoa Napoli dentro i pronostici Serie A, Antonio Conte ha ripreso la sua corsa dopo la doppia sconfitta (Coppa Italia e campionato) contro la Lazio, battendo la sempre tignosa Udinese in trasferta, e come già detto rimane in quota scudetto aspettando magari che il calciomercato invernale gli regali qualcosa, oggi ovviamente parte favorito a Marassi anche se dovrà stare molto attento al Genoa, perché Patrick Vieira è diventato il nuovo allenatore nello scetticismo generale ma intanto non ha ancora perso e ha raccolto 6 punti in quattro partite, è chiaro che sia ancora troppo presto per giudicare l’operato del francese ma intanto Vieira è stato bravo a rimettere il Grifone sui giusti binari e cioè lontano dai guai di classifica.

Abbiamo comunque le quote che sono state fornite dalla Snai a dirci di un ampio favore dei pronostici per il Napoli, premiato da un valore di 1,65 volte la giocata per il segno 2 che regola la sua vittoria, laddove il segno 1 sul quale puntare per l’affermazione del Genoa vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 5,25 volte l’importo investito. Con l’opzione del pareggio, e si parla chiaramente del segno X, questo bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 3,75 volte quanto avrete stabilito di giocare sulla partita del Luigi Ferraris.