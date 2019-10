Pronostico Inter Borussia Dortmund/ Burgnich: Conte deve vincere oggi! (esclusiva)

Incontro da dentro e fuori quello che l‘Inter sosterrà contro il Borussia Dortmund, stasera allo stadio San Siro alle ore 21.00 in questa terza giornata di Champions League. Nella classifica del girone F infatti tedeschi a pari punti col Barcellona a 4 punti, Inter e Slavia Praga a 1, e certo i nerazzurri hanno bisogno di un riscatto in Coppa, specie di fronte al pubblico di casa. La squadra di Conte, pur decimata dagli infortuni, è però ottimista dopo il buon successo in trasferta col Sassuolo: pure il il Borussia Dortmund non sarà un avversario facile e torna in campo dopo la vittoria in casa col Borussia Monchengladbach. Quella di questa sera sarà allora partita da giocare con assoluta concentrazione e alta qualità tecnica per Handanovic e compagni. Per presentare Inter Borussia Dortmund, sfida europea di Champions league abbiamo sentito Tarcisio Burgnich: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Sono fiducioso, credo che l’Inter abbia le qualità tecniche per portare a casa un risultato positivo, con la conquista dei tre punti.

Per l’Inter solo un successo manterrebbe le speranze di qualificazione? E’ così, e penso che in effetti possa accadere. Poi bisognerà continuare negli altri incontri che verranno dopo per vincere sempre e qualificarsi per il turno successivo di Champions.

Grande Lukaku col Sassuolo: sarà lui il match winner dell’incontro? No credo che in questo tipo di partite sia tutta la squadra, tutti gli undici uomini in campo che debbano concorrere a un risultato positivo.

Quale potrebbe essere la mossa segreta di Conte? Nessuna, dovranno essere i giocatori a dare tutto, a essere responsabilizzati. La qualità tecnica della rosa dell’Inter è molto buona e ci si dovrà aspettare il meglio in questa sfida europea.

Il Borussia Dortmund potrebbe metterla sul piano fisico? Secondo me non sono superiori all’Inter, da un punto di vista fisico si equivalgono ai giocatori nerazzurri.

L’esperienza internazionale del Borussia potrebbe aiutare la formazione tedesca? In effetti in questi anni le formazioni straniere hanno dimostrato di avere sempre più esperienza internazionale di quelle italiane. Questo riguarda anche il Borussia Dortmund rispetto all’Inter, una cosa sicuramente da considerare.

Dove si deciderà questo match? Saranno i giocatori delle due squadre a deciderlo, in tutti i reparti. E’ il gruppo, quello di Inter e Borussia Dortmund che sarà fondamentale sull’esito di questo match.

Il suo pronostico su Inter Borussia Dortmund. Dico Inter, che avrà anche il vantaggio del fattore in campo. I giocatori di Conte avranno poi una spinta in più a mettersi in evidenza in campo internazionale, a dimostrare tutto il loro valore in Champions.

(Franco Vittadini)



