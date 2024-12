Cachet Grande Fratello 2024: le rivelazioni di Zeudi e Mariavittoria

Ogni anno, in occasione della riapertura della casa del Grande Fratello e dell’ingresso di nuovi concorrenti, il popolo del web si interroga sui cachet che percepiscono i vari inquilini. Dalle dichiarazioni che i vari concorrenti si sono lasciati sfuggire nelle scorse ore, è certo che le cifre attuali siano lontanissime da quelle che guadagnavano i concorrenti delle precedenti edizioni.

Tommaso Franchi rischia squalifica da Grande Fratello 2024? Gesto choc su Mariavittoria Minghetti/ Bufera web

Il cachet varia da concorrente a concorrente e dipende molto dalla visibilità e popolarità del concorrenti in questione. Personaggi, dunque, come Eva Grimaldi e Stefania Orlando, entrati in corsa dopo tre mesi, potrebbero guadagnare cifre differenti rispetto a quelle dei cosiddetti concorrenti nip tra cui rientra Mariavittoria Minghetti che, nelle scorse ore, ha svelato quanto guadagna effettivamente per ogni giorno trascorso nella casa del Grande Fratello.

Jessica Morlacchi abbandona il Grande Fratello 2024? "Al limite, fusa"/ Altri concorrenti pronti ad uscire

Mariavittoria Minghetti svela quanto guadagna al Grande Fratello

Durante una chiacchierata, Zeudi Di Palma ha introdotto l’argomento cachet: “Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla, piuttosto che gente che ha fatto tanto nell’ambito dello spettacolo. Sì amo fidati. Non posso fare nomi e non posso dirlo, ma è così mi devi credere se ti dico questo. Ti assicuro che è così“.

A rispondere è stata Mariavittoria Minghetti che ha così svelato il suo reale cachet: “No amo, non è come dici. A me pagano una miseria. Ma di chi parli? No te lo assicuro, posso assicurarti di no. Io piglio 80 Euro al giorno. Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità“. “E poi pensa che devi pure pagarci le tasse su questi soldi”, ha concluso Zeudi chiudendo, così, l’argomento cachet.

Shaila Gatta e Lorenzo ancora vicini al Grande Fratello, tornano insieme?/ "L'amore non si dimentica"