Rampini su Biden: “Il vero rischio è che vinca le Elezioni”/ “È un anziano che perde colpi, non è lucido”

Il giornalista del Corriere della Sera Federico Rampini, in un video intervento, ha parlato delle Elezioni presidenziali negli Usa dopo il consueto dibattito tra candidati negli studi televisivi della Cnn. Il risultato è stato ben chiaro, ovvero una vera e propria disfatta per Joe Biden e i favori del pronostico indirizzati verso Donald Trump, nonostante le ultime vicissitudini con la giustizia e la necessità di concedere l’immunità a quest’ultimo. Tuttavia, l’opinionista è dell’idea che non sia questo l’aspetto più rilevante della questione. “C’è un problema Biden più grave di quello di cui stanno parlando tutti. È un problema-tabù”, ha affermato.

E poi ha spiegato: “Il tema dominante è che Biden abbia perso credibilità dopo il duello televisivo perso in modo disastroso contro Trump e che quindi possa perdere di conseguenza le elezioni. Anche le pressioni a ritirarsi dalle elezioni vertono sul fatto che Biden regalerà la vittoria a Trump. Ma c’è un altro problema ancora più grave: cosa succede se per caso vince? Come si può lasciare l’America in mano a un uomo in quello stato?”.

Federico Rampini teme per le condizioni di salute di Joe Biden

Federico Rampini nell’analizzare cosa sta accadendo negli Usa a pochi giorni dalle Elezioni presidenziali è tornato a parlare anche di quelle che sono le condizioni di salute di Joe Biden, che ormai da qualche settimana preoccupano gli elettori. “È un anziano che perde colpi e che ha degli evidenti momenti di mancanza di lucidità, come si può lasciargli in mano la potenza più grande del pianeta, con arsenali militari e basi militari in quattro continenti?”, ha sottolineato ancora il giornalista del Corriere della Sera. Il timore è che l’attuale presidente americano soffra di un principio di demenza.

È per questo motivo che l’opinionista non ha dubbi su quello che dovrebbe essere la scelta degli elettori alle urne: “Il tema tabù non è il rischio che Biden perda, ma il rischio che Biden vinca”, ha concluso.











