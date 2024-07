“Kamala Harris prenderebbe il posto di Biden in caso di ritiro”/ Wall Street Journal: “Sostituta naturale”

Salgono le quotazioni di Kamala Harris per sostituire Biden in caso di ritiro dalla corsa elettorale. Secondo il Wall Street Journal, proprio quello della attuale vicepresidente sarebbe il nome più accreditato per fronteggiare Donald Trump nel corso della stampa elettorale. Il rating di Harris è basso rispetto a quello di Biden ma, come spiega il quotidiano Usa, “rimane popolare tra gli elettori e le donne neri”. La vice del presidente ha inoltre un vantaggio importante rispetto agli altri potenziali candidati democratici, secondo il Wsj: la potrà infatti utilizzare i fondi raccolti per finanziare la propria campagna.

Luttwak: "Biden? Abuso di una persona vecchia"/ "Kamala Harris non prenderà il suo posto perché..."

La vicepresidente degli Stati Uniti, in virtù della sua carica istituzionale, appare come la sostituta naturale del capo della Casa Bianca. Secondo il Wall Street Journal “accantonarla rischierebbe di causare divisioni e risentimento” all’interno del Partito democratico nel caso in cui si dovesse decidere per il ritiro di Biden dalla corsa elettorale contro Donald Trump.

SCENARIO UCRAINA/ "Zelensky teme Trump e Le Pen, Putin cerca una pace con l'Europa"

Kamala Harris sostituta di Biden? “Lo ha difeso”

Nonostante il suo nome sia tra i papabili per sostituire Joe Biden nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris ha strenuamente difeso l’inquilino della Casa Bianca, “concedendo una serie di interviste nel tentativo di placare il panico che montava rapidamente tra i democratici”, come scrive il Wall Street Journal. La vicepresidente ha inoltre intrapreso un tour “facendo le veci di Biden, sollecitando elettori, donatori e alcune celebrità a guardare oltre il dibattito e giudicare il presidente sulla base del suo operato”. Dunque, lo avrebbe difeso a spada tratta ma nonostante questo potrebbe sostituirlo nella campagna elettorale.

VERSO LE ELEZIONI USA 2024/ Debito, il tema chiave "dimenticato" da Biden e Trump

Nonostante le convinzioni del Wall Street Journal, il politologo Luttwak, parlando nel corso del programma televisivo “Quarta Repubblica”, ha spiegato: “Il cavallo in corsa si può cambiare, ma siccome hanno già scelto i delegati per l’assemblea dei partiti e sono delegati di Biden, lui deve essere persuaso di rilasciarli. Così una volta rilasciati, i differenti contenenti possono buttarsi nella corsa. Kamala Harris sostituta di Biden? Il suo problema è che ha un tic nervoso, è una cosa fisica. Quando ha pressione si mette a ridere, è una tragedia fisiologica che non riesce a risolvere. In più ha idee molto conservative di destra”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA