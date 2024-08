Marcell Jacobs dovrà proseguire la sua avventura alle Olimpiadi di Parigi 2024 senza il suo allenatore, Rana Reider. Il tecnico espulso è stato denunciato da tre donne – come riporta Leggo – per abusi sessuali ed emotivi; questione che ha portato il comitato olimpico a procedere con il ritiro dell’accredito e dunque del pass necessario per poter avere accesso nelle varie strutture dedicate alla competizione.

Diretta Marcell Jacobs finale 100 metri/ Streaming Rai: oro a Noah Lyles! (Olimpiadi Parigi 2024, 4 agosto)

Con Rana Reider espulso dalle Olimpiadi di Parigi 2024 anche un altro atleta oltre Marcell Jacobs sarà costretto a proseguire la sua avventura sportiva senza tecnico. Il 53enne statunitense allena infatti anche il canadese André Grasse; fiore all’occhiello dell’atletica canadese. Le 3 denunce di abusi sessuali ed emotivi sarebbero state depositate in Florida e, come spiegato dal legale di Rana Reider, già nei giorni scorsi il tecnico era stato messo al corrente dal comitato olimpico canadese di una comunicazione ufficiale, giunta oggi, che avrebbe confermato il ritiro dell’accredito.

DIRETTA JACOBS ALI 100 metri/ Video streaming Rai: Marcell in finale da ripescato (Olimpiadi Parigi 2024)

Rana Reider espulso dalle Olimpiadi di Parigi 2024: le parole del legale e cosa cambia per Marcell Jacobs

“Chi viene danneggiato in tutto questo sono gli atleti improvvisamente costretti a gareggiare senza l’allenatore che hanno scelto, tra cui uno dei migliori velocisti canadesi”, queste le parole del legale di Rana Reider: espulso dalle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo 3 denunce di abusi sessuali ed emotivi. Già lo scorso venerdì – come riporta Leggo – la World Athletics aveva già mostrato scetticismo a proposito della sua presenza in virtù dato che il tecnico era già reduce da un periodo di libertà vigilata per una controversia legata ad un altro suo atleta per “squilibrio di potere”.

Marcell Jacobs, chi è la moglie Nicole Daza/ I figli e le dediche social: “Il giorno più bello…"

Ora che Rana Reider è stato espulso dalle Olimpiadi di Parigi 2024, cosa cambia per Marcell Jacobs? L’effetto diretto è quello di trovarsi ‘orfano’ del proprio tecnico con la staffetta dei 4×100 in palio. Non c’è da annoverare un coinvolgimento della Federazione italiana nel caso del 53enne statunitense dato che il suo accredito alla competizione olimpica era di competenza canadese; il pass era infatti attribuito come allenatore personale appartenente allo staff del Canada.