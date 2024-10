Riccardo Branchini ha 19 anni, è residente ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, ed è scomparso lo scorso 12 ottobre nel territorio del Furlo dopo una cena con amici. Le ricerche procedono a ritmo serrato e sarebbero state estese alla zona della centrale idroelettrica e dei bacini con l’uso di diversi strumenti tra cui droni.

“Lo aspettiamo”, ha detto il padre in uno dei suoi appelli in tv e il caso oggi è al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto?. La trasmissione di Rai 3 proverà a scandagliare tutti gli elementi finora emersi per cercare di arrivare ad una soluzione e riportarlo a casa. La famiglia ha parlato di un periodo complesso della sua vita e della paura che abbia compiuto un gesto estremo: “Vedendo la macchina parcheggiata alla diga, ho pensato subito a quello – ha dichiarato la madre –, ma poi non è stato trovato alcun corpo corpo e questo mi fa sperare”.

I genitori di Riccardo Branchini non si danno pace e la disperazione della famiglia del 19enne scomparso traspare dal racconto della mamma, Federica. La donna ha lanciato appelli davanti alle telecamere e ha descritto l’ultimo periodo del figlio come “complesso”. Il ragazzo le sarebbe apparso sofferente e meno incline al dialogo: “Ultimamente lo vedevo strano, parlava poco e non so cosa gli sia successo”.

“Lui forse si è dimenticato che lui è la mia vita. Io sono felice se ho lui. Io sono felice di aiutarlo qualunque cosa ci sia – ha aggiunto la donna tra le lacrime –. Accetto qualunque cosa di lui. Io voglio solo che Riccardo sia felice. Se ci fosse qualche problema, sono la prima a farmi in quattro per lui. Sono la prima a voler risolvere i suoi problemi”.

Riccardo Branchini, auto ed effetti personali trovati vicino ad un fiume

L’apprensione della famiglia di Riccardo Branchini ad Acqualagna è altissima. L’auto del 19enne è stata ritrovata vicino al fiume Candigliano, all’interno della vettura sarebbero stati rinvenuti tutti i suoi effetti personali.

Lo stesso corso d’acqua è stato scandagliato dai sommozzatori, ma senza esito. Riccardo Branchini sarebbe sparito senza una spiegazione e i presunti avvistamenti delle ultime ore si sarebbero rivelati non attendibili. Nel mistero di Riccardo Branchini c’è un altro giallo: riguarda un pacco Amazon che il giovane avrebbe ricevuto il giorno precedente alla sparizione e che, secondo una prima indiscrezione, avrebbe potuto contenere una scheda Sim da usare nel presunto contesto di una fuga premeditata. Uno scenario che, riporta Il Resto del Carlino, sarebbe stato smentito dall’avvocato della famiglia.