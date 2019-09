Risultati Champions League/ Diretta gol live score 1^ giornata (oggi 17 settembre)

Oggi martedì 17 settembre 2019 vivremo una serata ricca di calcio, con i primi risultati Champions League delle partite in programma oggi per la prima giornata della fase a gironi. Cominciano per primi i gruppi con le lettere dalla E alla H, andiamo a vedere il programma di tutte le partite, con il formato degli orari che è rimasto quello della passata stagione. I primi due risultati Champions League arriveranno dunque dalle partite delle ore 18.55, che saranno Inter Slavia Praga del girone F e Lione Zenit del girone G. Alle ore 21.00 avremo invece il fischio d’inizio per le rimanenti sei partite: Napoli Liverpool e Salisburgo Genk del girone E; il big-match Borussia Dortmund Barcellona per il girone F; Benfica Lipsia per il girone G; Chelsea Valencia e Ajax Lilla infine per il girone H.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: INTER E NAPOLI IN CAMPO

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, ecco che in campo scenderanno per prime fra le squadre italiane Inter e Napoli, che vivranno due martedì che potremmo definire opposti. I nerazzurri di Antonio Conte cominciano infatti con la partita sulla carta più facile (in casa contro lo Slavia Praga) di un girone però globalmente durissimo, dal momento che comprende pure Borussia Dortmund e Barcellona, che infatti stasera si sfideranno in Germania in una partita di altissimo livello. Il discorso è praticamente opposto per il Napoli di Carlo Ancelotti: inizio con il botto perché al San Paolo arriva il Liverpool campione d’Europa in carica, tuttavia il girone nel suo complesso non è impossibile, dal momento che comprende pure Salisburgo e Genk. In Champions League nessuna squadra è scarsa, ma almeno il secondo posto dovrebbe essere senza dubbio alla portata del Napoli.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 1^ GIORNATA

GIRONE E

Ore 21.00

Napoli Liverpool

Salisburgo Genk

GIRONE F

Ore 18.55

Inter Slavia Praga

Ore 21.00

Borussia Dortmund Barcellona

GIRONE G

Ore 18.55

Lione Zenit

Ore 21.00

Benfica Lipsia

GIRONE H

Ore 21.00

Chelsea Valencia

Ajax Lilla



