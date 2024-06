Risultati eletti FdI, preferenze Elezioni Europee 2024/ Seggi nomi con ECR: Meloni oltre 2 milioni di voti

RISULTATI LISTA FDI ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: VOTI PREFERENZE E IPOTESI SEGGI ELETTI, BENE FIDANZA

«Risultato clamoroso e non scontato»: così Giorgia Meloni saluta i risultati delle Elezioni Europee 2024 per la lista FdI, il partito più votato in tutta Italia che si appresta ad eleggere il maggior numero di seggi eletti italiani nel prossimo Parlamento Europeo. Con una completa “cannibalizzazione” delle preferenze, oltre 2,5 milioni di voti presi, seconda “all time” dopo l’inarrivabile Silvio Berlusconi nel 2019, Meloni si dice soddisfatta dei risultati tanto per Fratelli d’Italia quanto per l’intero Centrodestra. Sono 6.682.452 le preferenze totali raccolte da FdI in tutte le 5 circoscrizioni, con il 28,8% dei voti conquistati, ampiamente sopra i risultati delle Politiche 2022: battuti Pd, M5s, Lega e Forza Italia.

Saranno verosimilmente 24 i seggi eletti in quota FdI nel prossimo Europarlamento, seconda in Ue dietro al clamoroso dato di RN con Marine Le Pen e Bardella: Giorgia Meloni ovviamente rimarrà Presidente del Consiglio e dovrà cedere il suo posto ad uno dei candidati in lista, ma occorre attendere il dato finale dei risultati Elezioni Europee 2024 per capire chi saranno i nomi dei tanti europarlamentari eletti in Fratelli d’Italia. In termini di preferenze, è abissale la differenza tra la capolista in tutte le circoscrizioni e gli altri candidati: i più votati al momento risultano essere comunque, esclusa Giorgia Meloni con oltre 2,5 milioni di preferenze, Carlo Fidanza con 50.699 voti e Mario Mantovani con 38.997 nel Nord Ovest, Elena Donazzan (63.242) e Stefano Cavedagna nel Nord Est, Nicola Procaccini (85.051 preferenze) e Marco Squarta nel Centro, Alberico Gambino e Francesco Ventola nel Sud, Giuseppe Milazzo e Italo Razza nelle Isole. Certi di essere eletti con FdI al momento sono sicuramente Procaccini, Donazzan, Fidanza e Mantovani.

La lista di FdI è la più votata in tutte le circoscrizioni, superata di poco solo dal Pd nel Sud: «FdI cresce, tutti i partiti di maggioranza sono cresciuti, ed è chiaramente un risultato che dà anche grande centralità alla nostra nazione, perché tra i grandi Paesi europei, l’Italia ha il governo che esce più rafforzato», ha spiegato Giorgia Meloni al Tg1 questa mattina commentando i risultati prima di conoscere ancora eletti e numero seggi definitivo per FdI. (agg. di Niccolò Magnani) Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte – Comunali. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

CANDIDATI FDI ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: TUTTI I NOMI PER IL PARLAMENTO UE

Elezioni europee 2024, in attesa di conoscere quali saranno stati i risultati degli eletti nei vari seggi per quanto riguarda le preferenze dei candidati con il partito Fratelli d’Italia, la lista, che era stata depositata ufficialmente, specificando che il primo nome in tutte le circoscrizioni è proprio quello di Giorgia Meloni con la dicitura “Giorgia Meloni detta Giorgia”. Fdi alle europee ha l’obiettivo di puntare soprattutto su nomi di europarlamentari già eletti ed uscenti. Oltre a presentare molti politici ed amministratori locali ma anche noti imprenditori. Tra questi, Carlo Fidanza e Nicola Procaccini, Giovanni Crosetto, nipote del ministro, e Giovanna Giolitti la nipote di Giovanni Giolitti, in lista per il Nord Ovest. Ecco l’elenco dei nomi completo diviso per circoscrizioni:

– Nord Ovest: Giorgia Meloni Detta Giorgia, Sergio Antonio Berlato, Alessia Ambrosi, Antonella Argenti, Silvia Bolla, Stefano Cavedagna Detto Cavedania, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan

Guglielmo Garagnani, Valeria Mantovan, Maddalena Morgante, Anna Olivetti, Lucas Pavanetto, Daniele Polato, Piergiacomo Sibiano Detto Piga

– Nord Est: Giorgia Meloni Detta Giorgia, Carlo Fidanza, Vincenzo Amich, Patrizia Baffi,, Stefano Balleari, Federica Barbero, Marco Colombo, Giovanni Crosetto, Pietro, Fiocchi, Eleonora Frigerio, Franco Giancarlo, Giovanna Giolitti, Paolo Inselvini, Lara Magoni, Mario Mantovani, Elena Nai, Federica Picchi, Vincenzo Sofo, Antonella Tosi, Mariateresa Vivaldini

– Centro:Giorgia Meloni Detta Giorgia, Salvatore Deidda Detto Sasso, Elvira Amata, Massimiliano Giammusso Detto Massi Detto Musso, Giuseppe Milazzo, Ruggero Benedetto Italo Razza, Giuseppa Savarino Detta Giusi, Alessia Scorpo

– Sud: Giorgia Meloni Detta Giorgia, Nicola Benedetto, Ersilia Amatruda, Antonio Ambrosio, Marco Cerreto, Nicola D’Ambrosio Detto Dambrosio, Luciana De Francesco, Mariangela Di Biase, Raffaella Docimo, Ines Fruncillo, Alberico Gambino, Chiara Maria Gemma, Giovanna Greco, Elena Marrazzi, Denis Domenico Nesci, Michele Picaro, Vittorio Sgarbi, Francesco Ventola

– Isole: Giorgia Meloni Detta Giorgia, Nicola Procaccini, Carla Cappiello, Francesco Carducci Artenisio Detto Carducci, Dorina Casadei, Carlo Ciccioli, Civita Di Russo Detta Civita, Mario Pellegrini, Anita Privitera, Maria Veronica Rossi, Antonella Sberna, Marco Squarta, Francesco Torselli, Stefano Tozzi, Manuel Vescovi

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE ELEZIONI EUROPEE 2019

Alle elezioni europee del 2019 FdI ottenne ottimi risultati, con il 6,4% diventando di fatto il secondo partito di centro destra per preferenze degli italiani. I migliori risultati nelle circoscrizioni del Nord Est, nelle quali il partito passò in breve tempo dal 4 al 5,6%. Ecco la lista dei candidati FdI eletti.

– Nord Ovest: Giorgia Meloni, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

– Nord Est: Giorgia Meloni, Sergio Berlato

– Centro: Giorgia Meloni, Nicola Procaccini

– Sud: Giorgia Meloni, Raffaele Fitto

– Isole: Giorgia Meloni, Raffaele Stancanelli, Giovani Cannata.











