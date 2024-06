Risultati eletti Forza Italia, voti preferenze Elezioni Europee 2024/ Seggi nomi col PPE: Letizia Moratti top

RISULTATI LISTA FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: VOTI PREFERENZE E IPOTESI SEGGI ELETTI, BENE MORATTI E MARTUSCIELLO

Con lo straordinario risultato del PPE nei risultati delle Elezioni Europee 2024, la lista di Forza Italia (assieme a Noi Moderati) contribuirà con diversi seggi eletti tra i 76 in palio per l’Italia nel nuovo Parlamento Ue: la lista di Antonio Tajani supera (di poco) la Lega di Salvini e arriva quasi a superare il M5s di Conte, con i risultati ormai definitivi nello spoglio Europee 2024. Nella giornata di oggi emergeranno i dati finali su preferenze e seggi eletti, ma secondo le proiezioni Forza Italia-Noi Moderati dovrebbe entrare in Parlamento Ue con un minimo di 8 e un massimo di 10 europarlamentari eletti nei rispettivi seggi col Partito Popolare Europeo.

«Un risultato straordinario che dedichiamo a Silvio Berlusconi e a tutti coloro che non hanno smesso di credere nella nostra bandiera, ci davano per morti ma siamo vivi e vegeti per un grande Centrodestra anche in Ue»: così il vicepremier Tajani commenta i risultati delle Elezioni Europee 2024, in attesa di conoscere il numero esatti dei seggi eletti nelle rispettive circoscrizioni. Sicura già del posto con un ottimo exploit nelle preferenze è Letizia Moratti, con oltre 40mila voti conquistati nella circoscrizione Nord-Ovest: quasi ovunque Tajani ha ottenuto il ruolo di più votato in FI ma entrerà in Parlamento Ue, preferendo rimanere Ministro degli Esteri e vicepremier in Italia. Bene sul profilo preferenze e con ottime speranze di essere eletti sono Massimiliano Salini al Nord-Ovest con 36.507 preferenze, Flavio Tosi nel Nord-Est con 34mila preferenze, Salvatore De Meo al Centro (38mila voti), boom di Fulvio Martusciello al Sud con quasi 98mila preferenze, così come Giusi Princi con 83mila, e infine Eddy Tamajo nelle Isole con ben 121mila preferenze davanti a Marco Falcone con 100mila e Caterina Chimici con 93mila. Dirette: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte – Comunali. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

CANDIDATI FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: TUTTI I NOMI PER IL PARLAMENTO UE

Nella grande attesa per i risultati delle Elezioni Europee 2024, l’elettorato di Forza Italia freme di conoscere gli europarlamentari eletti FI e i vari risultati di preferenze per circoscrizione: ecco intanto il riepilogo della lista dei candidati. Il partito di Antonio Tajani, per il voto dell’8 e 9 giugno aveva scelto di presentare in prima fase proprio lo stesso segretario, che nell’occasione del deposito dei nominativi aveva dichiarato: “Mi candido alle Europee perché, in questa fase, chi è eletto segretario ha il dovere di mettersi alla testa dei suoi compagni di partito”. Tra gli altri nomi di spicco in lista, l’uscente eurodepoutata Caterina Chinnici, ex Pd e candidata già alle elezioni regionali e Letizia Moratti. Ecco l’elenco di tutti i candidati per circoscrizione alle europee per FI.

– Nord Ovest: Antonio Tajani, Sandra Savino, Flavio Tosi, Matteo Gazzini, Rosaria Tassinari, Cristina Andretta, Giampiero Avruscio, Antonio Cenini Detto Cenno, Francesco Coppi, Arianna Corroppoli, Isabella Dotto, Bruno Molea, Deborah Onisto, Antonio Platis, Alessandra Servidor.

– Nord Est: Antonio Tajani, Letizia Maria Brichetto Arnaboldi detta Letizia Moratti, Paolo Damilano, Massimiliano Salini, Stefania Zambelli, Andrea Costa, Roberto Cota, Laura D’Incalci detta Dincalci

Firial Cherima Fteita, Gustavo Gili, Luigi Grillo, Clara Marta, Laura Menardi, Dina Nobili, Matteo Passoni, Silvia Piani, Claudia Porchietto, Marco Giovanni Reguzzoni, Beatrice Rizzi, Giuseppe Andrea Romeo.

– Centro: Antonio Tajani, Francesca Peppucci, Salvatore De Meo, Alessandra Mussolini, Giorgio Silli, Marco Baldassarri, Rossella Chiusaroli detta Ros, Graziella Ciriaci, Valentina Corsetti, Maria Chiara Fazio detta Chiara Fazio, Jacopo Maria Ferri, Alessandro Ghinelli, Lorenzo Grassini

Tiziana Pepe Esposito detta Pepe, Renata Polverini.

– Sud: Antonio Tajani, Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello Detto Fulvio, Alessandra Mussolini, Lucia Vuolo Detta Volo Detta Vulo, Giuseppina Princi Detta Giusi, Paolo Soccorso Dell’Erba, Antonella Ballone, Angelo Antonio D’Agostino, Laura De Mola, Raffaele De Rosa, Eliseo Iannini

Sonia Palmeri detta Sonia detta Palmieri, Barbara Ricci, Riccardo Rosa, Alessandro Sacchi

Francesca Salatiello detta Fra, Marcello Vernola.

– Isole: Caterina Chinnici, Michele Cossa, Maddalena Calia, Massimo Dell’Utri, Marco Falcone

Bernardette Felice Grasso, Margherita La Rocca Ruvolo Detta Rita, Edmondo Tamajo.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FI NELLE EUROPEE 2019

Alle precedenti elezioni europee del 2019 FI ottenne discreti risultati, anche se lontani da quelle che erano le aspettative e dai successi del periodo dei grandi consensi. Tuttavia, nelle preferenze il partito di Forza Italia si era mantenuto piuttosto stabile seppure con qualche caduta soprattutto al Nord a causa dell’aumento esponenziale degli elettori della Lega. Questi i nomi degli eurodeputati FI eletti divisi per circoscrizione:

– Nord Ovest: Silvio Berlusconi, Massimiliano Salini, Lara Comi

– Nord Est: Silvio Berlusconi

– Centro: Antonio Tajani, Salvatore De Meo

– Sud: Silvio Berlusconi, Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello

– Isole: Silvio Berlusconi, Giuseppe Milazzo











