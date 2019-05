Risultati Elezioni Europee 2019 Nord Ovest/ Diretta circoscrizione: exit poll, eletti

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019, AFFLUENZA ORE 12 ITALIA NORD-OVEST

È il giorno delle elezioni europee 2019. Il dato complessivo nazionale dell’affluenza in Italia alle ore 12 è 16,72%, una percentuale in linea con la medesima affluenza parziale (16,65%) registrata alle europee 2014. In una Europa nel mezzo della grande crisi economica, il Ppe si aggiudicò 221 seggi, il Pse 191, con un grande apporto determinato dal consenso ottenuto da Pd a guida renziana in Italia, che si aggiudicò il 40,8% dei consensi. Oggi le proporzioni, all’interno delle aree politiche italiane, risultano completamente ribaltate. Veniamo al dato della circoscrizione più popolosa, Italia nord-occidentale. Alle 12 di oggi, in Liguria l’affluenza è stata del 20,09%, Lombardia 20,80%, Piemonte 19,84%, Valle d’Aosta 16,32%. L’affluenza relativa alla circoscrizione è pertanto del 19,26%. Nel 2014, alla chiusura delle operazioni (ore 23) l’affluenza nell’Italia nord-occidentale era stata del 66%. L’incremento maggiore riguarda il voto valdostano (14,87% nel 2014), le altre Regioni vedono aumentare la partecipazione: Lombardia 20,52% nel 2014, Liguria e Piemonte 19,92%. Il sistema elettorale, proporzionale puro con soglia di sbarramento al 4%, mette in palio nel Nord-Ovest 20 seggi. Si tratterà quest’anno di vedere se le elezioni comunali, che interessano poco meno del 50% del totale dei comuni italiani, e le regionali piemontesi faranno da traino all’affluenza del voto europeo.

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019, ITALIA NORD OVEST: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Si apre il voto per le Elezioni Europee 2019 anche nella circoscrizione Nord-Ovest, la più “popolosa” delle 5 suddivisioni dell’elettorato in Italia secondo la legge vigente al voto per il Parlamento Ue. Sono ben 20 i seggi da assegnare nella Circoscrizione che comprende Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e soprattutto Lombardia: qui ci sono praticamente tutte le liste partecipanti alle Elezioni Europee, ben 19, con relativi candidati che proveranno a puntare all’elezione diretta nel nuovo Europarlamento “sconvolgendo” le maggioranze presenti 5 anni fa. Tuona forte la Lega che dopo una lunga campagna sui territori fatta in primis da Matteo Salvini (capolista al Nord Ovest e in tutte le altre Circoscrizioni) è rimasta “incagliata” assieme a Forza Italia nella larga inchiesta sulle tangenti e la corruzione nei territori che ha portato fino al Governatore lombardo Fontana, indagato per abuso d’ufficio. Il centrosinistra, con l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia prova a dar seguito al successo di Beppe Sala e all’effetto Expo mentre il Movimento 5 Stelle punta ovviamente a “limitare i danni” in un’area del Paese dove non ha mai sfondato neanche nel “momento d’oro” appena dopo le Elezioni Politiche del 4 marzo scorso. Presenti tutti i “big” in campo nel Nord Ovest: Salvini, Berlusconi, Meloni, Pisapia, Della Vedova (segretario +Europa) e i leader dei partiti estremisti. Se peseranno le inchieste in Lombardia (con alcuni candidati addirittura indagati o arrestati, ndr) o la voglia di riportare il Centrodestra “compatto”, storicamente forte in Piemonte e Lombardia, saranno i risultati delle prossime ore a poterlo certificare.

CIRCOSCRIZIONE NORD OVEST: CANDIDATI CENTRODESTRA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2019

Per quanto riguarda i candidati delle liste presenti nella Circoscrizione Nord Ovest, andiamo a osservare i nomi presenti nei partiti di Centrodestra, storicamente più “favoriti” specie in Lombardia e Piemonte, cominciando dalla Lega Salvini che sui 20 seggi in palio in questa circoscrizione punta decisamente molto della propria tornata di Elezioni Europee 2019. I candidati del Carroccio sono: Salvini Matteo, Andreina Heidi Monica, Campomenosi Marco, Cappellari Alessandra, Casiraghi Marta, Cattaneo Dante detto Dante, Ciocca Angelo detto Coccia, Gancia Gianna in Calderoli, Lancini Danilo Oscar, Marrapodi Pietro Antonio, Molteni Laura, Panza Alessandro, Poggio Vittoria, Porro Cristina, Racca Marco, Sammaritani Paolo, Sardone Silvia Serafina detta Nardone detta Silvia, Tovaglieri Isabella, Zambelli Stefania, Zanni Marco. Per quanto riguarda Forza Italia, scossa dalle inchieste (Lara Comi) e dagli arresti (Tatarella), il tentativo è di non perdere terreno rispetto all’alleato-rivale leghista e conquistare più seggi possibili nel nuovo Europarlamento: i candidati sono Silvio Berlusconi, Lara Comi, Massimiliano Salini, Giusy Versace, Anna Lisa Baroni, Daniela Ruffino, Amir Atrous, Salvatore Barbagallo, Damiano Bormolini, Cinzia Maria Bosso, Benedetta Gaia Cosmi, Elisabetta Fatuzzo, Francesco Graglia, Massimiliano Grimaldi, Matteo Motta, Roberta Paparatto, Mauro Parolini, Maria Rosa Assunta Porta, Pietro Tararella, Claudia Toso. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, la lista dei candidati al Nord Ovest vede: Giorgia Meloni, Francesco Alberoni, Giovanni Berrino, Fabrizio Bertot, Ubaldo Emilio Borchi, Marina Chiarelli, Novella Ferrini, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Daniela Garnero Santanché, Agostino Ghiglia, Rosaria Lombardi, Giovanni Maullu, Nicoletta Molinari, Federica Picchi, Mafalda Poli, Paola Renata Radaelli, Giuseppe Romele, Roberto Rosso, Maurizia Rota.

CIRCOSCRIZIONE NORD OVEST: CANDIDATI M5S-CENTROSINISTRA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2019

Per quanto riguarda i partiti di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, i veri antagonisti alla maggioranza del Centrodestra nei 20 seggi in palio nella Circoscrizione Nord Ovest, la scelta è stata quella di puntare su nomi “nuovi” per il movimento di Di Maio mentre su personaggi più conosciuti nella società civile e nella stessa politica per il Partito Democratico. Cominciando dal M5s, ecco la lista dei candidati eleggibili alle urne: Maria Angela Danzì capolista, Casalino Eugenio, Evi Eleonora, Beghin Tiziana, Malivindi Silvia, Di Feo Christian, Macchi Paola, Gilardoni Marcella, Togno Andrea, Mastruzzo Giuseppe, Tromboni Daniele, Pizzighini Paola, Di Pierro Alessandro, Mesmaeker Marco, Palumbo Andrea, Barello Simona, Clerici Nicola, Migliore Maria Cristina, Ferraris Monica, Puozzo Piero. Per quanto riguarda il Pd invece la scelta di Zingaretti è stata quella di puntare su Pisapia e Majorino, volti molti noti tra i dem milanesi, e sull’ex Presidente di Regione Piemonte, Mercedes Bresso: ecco tutti i candidati, Pisapia Giuliano, Tinagli Irene, Morando Enrico, Toia Patrizia, Benifei Branco, Bresso Mercedes, Avanza Caterina, Faccani Giuliano, Bersanetti Monica, Graglia Pietro, Borsotto Ivana, Maiorino Pierfrancesco, Crosa Edda, Morgano Luigi, Mastromarino Anna, Mottinelli Pierluigi, Radicchi Angela, Pacente Carmine, Signoroni Lomi Ernestina.

ELEZIONI EUROPEE, I RISULTATI DEL 2014

Sembra passata un’eternità politica dal 2014: dominava Renzi, al momento più alto della sua carriera politica, soffriva il Centrodestra e scompariva quasi la Lega Nord, salvo per quel Matteo Salvini che veniva eletto assieme a Buonanno (ma rinunciarono poi al seggio europeo, a vantaggio di Angelo Ciocca). Forza Italia otteneva un risultato dignitoso nonostante la crisi che già era in atto – eletti Giovanni Toti, Lara Comi e Alberto Cirio – mentre per le altre liste i pochi candidati eletti furono Moni Ovadia (Lista Tsipras), Maurizio Lupi (Nuovo Centrodestra). La vittoria renziana portò a Bruxelles i seguenti candidati europarlamentari: lessia Mosca, Sergio Cofferati, Mercedes Bresso, Patrizia Toia, Antonio Panzeri, Renata Briano, Luigi Morgano, Brando Benifei, Daniele Viotti. Bene andò anche il Movimento 5 Stelle all’epoca guidato da Beppe Grillo: in Circoscrizione Nord vennero eletti Tiziana Beghin, Marco Valli, Eleonora Evi, Marco Zanni.



