COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI UMBRIA 2024

Le possibilità per esprimere il proprio voto alle Elezioni Regionali Umbria 2024 sono diverse, quindi è importante sapere come si vota per l’elezione del presidente della Regione e dei venti consiglieri regionali che arriva a meno di un mese dall’ultima tornata elettorale regionale. A stabilire la modalità di voto è la legge elettorale regionale, in base a cui basta prendere un solo voto in più per vincere. Inoltre, si ottiene una maggioranza corposa, perché si ottiene il 60% dei seggi.

Candidati Presidente Emilia Romagna Elezioni Regionali 2024/ Chi sono Ugolini De Pascale Teodori Serra: liste

Per quanto riguarda la scheda elettorale, lo strumento attraverso cui esprimere il proprio diritto, troverete tutti i nomi e cognomi dei nove candidati alla presidenza all’interno di un rettangolo, accompagnati dai simboli delle liste che li sostengono; accanto ci saranno due righe, dove va indicato il nome del candidato consigliere prescelto, nel caso in cui si voglia esprimere la preferenza. I conteggi saranno diversi: si comincerà dai voti per i candidati presidente, poi ci si concentrerà sui partiti e si concluderà con le preferenze.

Candidati Presidente Umbria, Elezioni Regionali 2024/ Chi sono Tesei, Proietti e gli altri 7 nomi: le liste

LE OPZIONI E LE PRECISAZIONI SULLE PREFERENZE

Entrando nel merito del come si vota alle Elezioni Regionali Umbria 2024, la prima opzione è quella più semplice, cioè bisogna tracciare un segno, come una X, sul nome del candidato governatore. Così facendo il voto viene esteso anche al partito o alle liste che sostengono il candidato alla presidenza. Del resto, la divisione dei seggi non viene effettuata sulla base dei voti ottenuti dai partiti, ma quelli ottenuti dai candidati governatori. Gli elettori possono anche segnare il nome del candidato prescelto e della lista che lo sostiene, fugando ogni dubbio sull’assegnazione del voto.

ELEZIONI REGIONALI 2024 EMILIA ROMAGNA UMBRIA/ Diretta risultati, come si vota: le sfide, rebus astensionismo

La terza opzione prevede che venga tracciato solo il simbolo di una lista, così il voto viene attribuito al candidato sostenuto dalla stessa. Per quanto riguarda la doppia preferenza, si può scrivere il nome di un candidato o di due, ma in quest’ultimo caso devono avere genere diverso, altrimenti la seconda preferenza espressa viene annullata. In questo modo non si possono votare due donne o due uomini, ma solo un uomo e una donna se la preferenza è doppia. Precisiamo che se si indica il nome di un candidato (o due) consiglieri senza segnare simbolo e/o candidato presidente, il voto viene attribuito in maniera automatica anche a questi due.

NIENTE VOTO DISGIUNTO: ECCO PERCHÉ

Altro aspetto delicato del come si vota alle Elezioni Regionali Umbria 2024 è il voto disgiunto, perché solitamente ci si chiede se è consentito e come funziona. Non ci si deve interrogare sul secondo quesito, visto che la risposta al primo è negativa. Infatti, il voto disgiunto non è permesso.

A differenza di quanto avviene alle comunali, non si può tracciare un segno sul nome di un candidato presidente e poi un altro sul simbolo del partito diverso da quello che lo sostiene, magari pure aggiungendoci la preferenza. Non è consentito, quindi se lo si fa si condanna il proprio voto ad essere annullato. Lo stesso discorso vale per chi segnerà due simboli di due diversi partiti, cioè a sostegno di candidati rivali tra loro.

ELEZIONI REGIONALI UMBRIA 2024, VIDEO COME SI VOTA