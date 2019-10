Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score (7^ giornata, 6 ottobre)

Oggi domenica 6 ottobre ci attende un altro giorno ricco di risultati Serie A per la settima giornata del campionato 2019-2020, che si completerà proprio oggi (senza posticipi al lunedì) dopo i ben quattro anticipi che abbiamo vissuto fra venerdì e ieri. Dunque la Serie A continua a grande ritmo, vediamo allora per prima cosa subito il calendario delle partite che oggi ci daranno tutti i mancanti risultati Serie A per questa settima giornata: alle ore 12.30 si comincia con Fiorentina Udinese, seguita alle ore 15.00 da Atalanta Lecce, Bologna Lazio e Roma Cagliari; alle ore 18.00 il primo posticipo sarà un interessante Torino Napoli, mentre alle ore 20.45 il match di prima serata sarà Inter Juventus, naturalmente la sfida di cartello dell’intero turno. Il derby d’Italia completerà il quadro dei risultati e ci darà la classifica di Serie A definitiva dopo questa giornata che proprio a San Siro vivrà il suo culmine.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Nel quadro dei risultati Serie A per le partite di oggi spicca dunque naturalmente Inter Juventus, il derby d’Italia che è senza dubbio la sfida più sentita del calcio italiano, a maggior ragione quando (come succede stavolta) nerazzurri e bianconeri occupano le prime due posizioni della classifica. La presenza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter rende ancora più caldo il confronto, che potrebbe lanciare a +5 i nerazzurri così come dare alla Juventus il sorpasso al vertice. Qualsiasi cosa succeda, non sarebbe naturalmente ancora decisiva, ma si tratta comunque di un primo snodo della stagione, importante soprattutto per l’Inter che vuole capire se sognare lo scudetto quest’anno sia davvero possibile. Alla Juventus naturalmente il compito di ridimensionare la grande rivale: che cosa succederà stasera al Meazza?

RISULTATI SERIE A, 7^ GIORNATA

ore 12.30

Fiorentina Udinese

ore 15.00

Atalanta Lecce

Bologna Lazio

Roma Cagliari

ore 18.00

Torino Napoli

ore 20.45

Inter Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter 18

Juventus 16

Atalanta 13

Napoli 12

Roma 11

Lazio, Cagliari 10

Torino, Parma, Verona, Milan 9

Fiorentina, Bologna 8

Udinese 7

Sassuolo, Brescia, Lecce, Spal 6

Genoa 5

Sampdoria 3



© RIPRODUZIONE RISERVATA