RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: CAMBIANO GLI ORARI!

Per seguire al meglio i risultati Serie C oggi, sabato 5 ottobre 2024, dobbiamo sottolineare subito che cambiano gli orari delle fasce nelle quali potremo seguire le partite del giorno. Siamo ormai in autunno e tutto viene anticipato, almeno per oggi, con le partite che saranno in programma per intero nel pomeriggio, senza alcun impegno serale in questa ottava giornata del campionato di Serie C 2024-2025 aperta già ieri sera – ma era venerdì – con alcuni anticipi.

Fatta questa premessa, possiamo iniziare ad elencare le partite che ci attendono quindi in un ricco pomeriggio in compagnia dei risultati Serie C. Potremmo cominciare questa volta dal girone B, non fosse altro perché nel gruppo dell’Italia centrale tutte le partite del sabato avranno inizio già alle ore 15.00, quando infatti potremo seguire in contemporanea Carpi Pontedera, Milan Futuro Pianese e Sestri Levante Vis Pesaro, importanti in verità soprattutto per le zone più umili della classifica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SCOPRIAMO TUTTI GLI IMPEGNI DI OGGI

Non sarà però naturalmente finita qui, perché sempre alle ore 15.00 saranno coinvolti tutti i gruppi per quanto riguarda i risultati Serie C. Il programma del sabato del girone A avrà infatti inizio con Novara Pergolettese e Triestina Pro Vercelli, molte piazze nobili quindi in campo, mentre il girone C romperà il ghiaccio con Juventus U23 Potenza, match delicato per la seconda squadra bianconera che finora sta vivendo un campionato difficile.

La chiusura sarà alle ore 17.30, solo nei gruppi settentrionale e meridionale: ecco infatti che le ultime emozioni di oggi in compagnia dei risultati Serie C arriveranno nel girone A grazie ad Arzignano Alcione Milano e Lumezzane Trento, mentre il tardo pomeriggio riserverà un doppio impegno anche al Sud, cioè i fischi d’inizio per il derby pugliese Altamura Monopoli e Picerno Cavese.

RISULTATI SERIE C, 8^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Novara Pergolettese

Triestina Pro Vercelli

Ore 17.30

Arzignano Alcione Milano

Lumezzane Trento

GIRONE B

Ore 15.00

Carpi Pontedera

Milan Futuro Pianese

Sestri Levante Vis Pesaro

GIRONE C

Ore 15.00

Juventus U23 Potenza

Ore 17.30

Altamura Monopoli

Picerno Cavese