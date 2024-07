Russia: “Piani Nato sui missili? Si rischia una pericolosissima escalation”/ “Aumenteranno i rischi”

Secondo quanto riportato dal portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, la Russia considera i piani della Nato sul dispiegamento di missili a lunga gittata come “una pericolosa escalation”, come spiega la Tass. Una mossa, dunque, che rischia di acuire ancora di più i dissidi tra Alleanza e Russia, a più di due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina, con vari aiuti arrivati a sostegno di Kiev dagli alleati. Secondo il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov, inoltre, il vertice Nato che si è tenuto nei giorni scorsi a Washington ha solamente aggravato le tensioni, tanto da essere definito “disastroso” dallo stesso Cremlino.

L’incontro degli alleati negli Stati Uniti non avrebbe fatto altro che “aumentare i rischi di un ulteriore sviluppo della situazione” secondo Ryabkov, che lo ha poi definito “vertice della vergogna”. Intanto nuove accuse dirette all’Ucraina sono arrivate dallo stesso Putin che ha affermato che Kiev avrebbe colpito vicino alla centrale nucleare di Zaporozhzhia. Le parole del presidente russo sono arrivate nel corso di un incontro con il leader dei separatisti filorussi di Zaporizhzhia, Yevgheni Balitsky: le accuse sono in realtà reciproche, con entrambi i Paesi pronti a puntare il dito contro l’altro.

Peskov: “Si rischia una pericolosissima escalation”

Come affermato dal portavoce del Cremlino Peskov, i missili forniti dalla Nato che già vengono utilizzati dall’Ucraina verso la Russia, potrebbero aggravare la situazione e ancor di più farebbero i missili a più lunga gittata che gli alleati vogliono fornire a Kiev. Ai giornalisti, il portavoce russo ha affermato: “Ciò che è importante è che questi missili vengono utilizzati per attacchi alle nostre regioni. Per quanto riguarda i missili a più lunga gittata, si tratta di una pura azione a falsa bandiera e di una nuova, pericolosissima escalation“. Una minaccia neppure troppo velata, dunque, quella della Russia nei confronti della Nato, con il portavoce che ha commentato anche “le gaffe di Biden” che a suo dire sarebbero sotto gli occhi di tutti. Secondo Peskov sarebbero inaccettabili “le osservazioni irrispettose di Biden su Putin”.











