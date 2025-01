Saba De Rossi scalda i motori in vista di Io Canto Senior 2025

Saba De Rossi sogna in grande a Io Canto Senior 2025. Ha fatto un figurone nelle prime due puntate di questa edizione e ora si appresta a lasciare il segno nel terzo appuntamento con Gerry Scotti e i suoi ospiti. La scorsa settimana ha regalato un’esibizione straordinaria sotto l’ala protettrice di Lola Ponce, con la quale ha incantato pubblico e giuria sulle note di You make me feel like a natural woman. Esibizione eccellente da parte della concorrente cinquantatreenne che, non a caso, aveva vinto la prima puntata del programma.

Reduce dalla bellissima sorpresa dei figli in studio, Saba De Rossi vuole confermarsi e ripagare l’affetto dopo aver ricevuto una lettera piena di amore da parte dei suoi ragazzi. “Nonostante la tua paura di non essere all’altezza hai deciso di provarci, ti sei spogliata delle tue debolezze per indossare gli abiti del supereroe”, le commoventi parole dei figli.

Saba De Rossi, emozioni a non finire a Io Canto Senior 2025: dalla vittoria della prima puntata alla sorpresa

Per mamma Saba hanno speso parole al miele, elogiandola innanzitutto per come interpreta il suo ruolo di genitore, poi anche per la sua tenacia e il suo talento col microfono in mano. “Per noi sei sempre presente e sempre pronta ad ascoltarci e ad aiutarci, oggi vogliamo essere noi ad esserti vicini perché te lo meriti. Siamo fieri di te, ti vogliamo bene”, le parole dei suoi figli.

Un momento che è piaciuto moltissimo al pubblico a casa ma che ha fatto vibrare il cuore anche del padrone di casa, Gerry Scotti, che non ha trattenuto le emozioni e che, inevitabilmente, ha poi dovuto riprendere in mano lo show dopo il “fuori programma”.

