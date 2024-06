Saman Abbas/ Il papà Shabbar: “Sulla scena del crimine anche i miei nipoti, mi hanno minacciato…”

Quarto Grado ha mandato in onda delle immagini esclusive inerenti l’interrogatorio a Shabbar Abbas, il padre della povera Saman, la 18enne uccisa a Novellara a maggio di tre anni fa: “E’ vero che è stata uccisa – spiega l’uomo – ma non c’era una persona, ce ne era più di una”, dice riferendosi al momento dell’omicidio. L’uomo è già stato condannato in primo grado ell’ergastolo e lo scorso aprile ha parlato con il pm contestando la sentenza, spiegando di non aver ucciso la figlia, negando anche qualsiasi responsabilità della moglie: “Come ha fatto Danish a fare da solo questa buca? Ha usato due badili da solo? C’era qualcun’altro, forse una, due o tre persone più lui”.

Shabbar è convinto che i colpevoli siano rimasti impuniti, spiegando che le famose telefonate con il fratello non avevano come scopo l’omicidio della figlia ma una missione punitiva per picchiare Saquib il fidanzato di Saman, e dovevano partecipare al pestaggio anche i nipoti, poi assolti da ogni accusa: “Non dovevano picchiarlo in maniera forte, ma solo fargli paura – spiega – c’erano anche Ikram e Noman, (i due nipoti dello stesso Shabbar ndr). Sono stati tutti e tre, e non c’è dubbio – aggiunge l’uomo riferendosi all’omicidio della figlia Saman”.

SAMAN ABBAS, IL PAPÀ SHABBAR: “MIEI PARENTI SONO PERSONE MOLTO PERICOLOSE…”

Il padre di Saman solo ora accusa i cugini, perché? Si domanda Quarto Grado, forse qualcuno ha invitato Shabbar a non parlare quando era in Pakistan? “Il papà di Kiram, suo zio… sono persone molto pericolose per me, mi dicevano che c’era mio figlio da solo” ha proseguito Shabbar, facendo quindi capire quasi una sorta di intimidazione.

Sulla moglie, arrestata ieri: “Non ha ucciso la figlia, lei ha sempre pianto sua figlia, te la porto io mia moglie, appena la chiamo lei viene qui, quando le dico di venire ti giuro che lei viene”. Shabbar sapeva quindi dove si nascondeva la moglie? “Lei vuole solo giustizia per Saman, se resto in carcere non è un problema, fuori non c’è più la vita. Quando sento che dicono che mamma e papà hanno ucciso la loro figlia questa cosa mi fa molto male”.

