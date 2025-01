Sanremo 2025: chi sono i co-conduttori

Mance meno di un mese al Festival di Sanremo 2025 e ci sono ancora diverse incognite sugli artisti che affiancheranno Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston. Se i nomi dei cantanti in gara sono stati già svelati, così non è per i co-conduttori anche se sul web circolano diversi nomi. Secondo l’AdnKronos, restano in pole per la co-conduzione Mahmood, Geppi Cucciari e Katia Follesa. Per Mahmood che ha calcato più volte il palco dell’Ariston come cantante in gara portando anche a casa la vittoria, sarebbe un modo per seguire le orme di Marco Mengoni che, non solo ha vinto più volte Sanremo, ma ha anche affiancato Amadeus nella conduzione.

Geppi Cucciari e Katia Follesa, invece, regalerebbero quella nota ironica al Festival che, durante le cinque edizioni del Festival, è stata affidata soprattutto a Fiorello o, nel caso delle co-conduttrici, a Teresa Mannino. Per Mahmood, Cucciari e Follesa mancherebbe solo l’annuncio ufficiale.

Sanremo 2025: gli altri nomi per la co-conduzione

Unico conduttore, finora confermato, è Alessandro Cattelan la cui presenza piace al pubblico e che rappresenta, per lui, una prima prova in vista di una promozione futura. Tuttavia, tra i nomi che potrebbero affiancare Carlo Conti a Sanremo 2025 spicca anche quello di Alessia Marcuzzi. Tra le conduttrici più preparate della televisione italiana, ha già affiancato Conti alla conduzione dei David di Donatello.

Non è da escludere neanche la conferma di Serena Rossi il cui nome convince tutti per la sua capacità non solo di condurre, ma anche di cantare e tenere il palco come ha già dimostrato in altre occasioni. Sono, dunque, giorni caldi per la conferma del cast del Festival di Sanremo 2025 che sarà ufficializzato a breve.