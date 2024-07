Santa Messa Papa Francesco Rai 1, oggi 7 luglio 2024/ Diretta video Trieste: Angelus in Piazza Unità d’Italia

SANTA MESSA IN TV SU RAI 1 OGGI A TRIESTE CON PAPA FRANCESCO: INFO DIRETTA VIDEO STREAMING E ORARI

La tradizione settimanale della Santa Messa della domenica in diretta video tv su Rai 1 incrocia oggi 7 luglio 2024 la visita pastorale di Papa Francesco a Trieste, a conclusione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia organizzata ogni anno dalla Conferenza Episcopale Italiana. Una visita in giornata con un programma molto fitto che vedrà nella Santa Messa con celebrazione eucaristica e il successivo Angelus il fulcro dell’evento, seguibile dalle ore 10.30 integralmente con diretta Rai 1 e diretta video streaming su RaiPlay oltre che sul canale YouTube di Vatican News.

Come annuncia anche l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI, in occasione della visita di Papa Francesco per la 50esima Settimana Sociale dei Cattolici, la Santa Messa del Pontefice sarà concelebrata nella immensa Piazza Unità d’Italia con ben 8mila posti a sedere preparati da giorni; tra piazza e riva del mare lì a due passi, è molto probabile che il numero delle presenze siano maggiori visto il forte afflusso di parrocchie, movimenti e semplici cittadini con turisti. Per la seconda volta in Friuli dopo la visita al Sacrario di Redipuglia del 2014, Papa Francesco saluta a Trieste la cittadinanza rivolgendo nuovamente a tutto il mondo il messaggio di pace plasmata sul Vangelo di Gesù. Tra gli incontri della mattina infatti il Pontefice incontrerà al Generali Convention Center due sorelline in arrivo da Gaza con la mamma 20enne, parte di un gruppo di una ventina di palestinesi tratti in salvo in Italia tramite la ong Save The Children e accompagnate dalla Comunità di Sant’Egidio.

PAPA FRANCESCO A TRIESTE CHIUDE LA SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI IN ITALIA: IL PROGRAMMA UFFICIALE, SANTA MESSA E ANGELUS

Il programma della visita di oggi 7 luglio 2024 a Trieste di Papa Francesco vede appunto al suo centro la Santa Messa in tv su Rai 1 e il successivo Angelus: l’appuntamento con la celebrazione eucaristica è prevista alle ore 10.30, con la diretta video streaming e i commenti a cura del Tg1. La recita dell’Angelus, con collegamento in video streaming mondiale con i media Vaticani, è invece prevista alle ore 12 sempre dalla Piazza Unità d’Italia di Trieste.

La visita pastorale era però cominciata con l’arrivo alle 6.30 nel capoluogo di frontiera, con discorso di Papa Francesco all’interno del Centro Congressi “Generali Convention Center”: ad accogliere e poi in funzione di concelebrante vi sarà il vescovo di Trieste mons. Enrico Trevisi, oltre al Presidente della CEI Card. Matteo Zuppi e mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del comitato organizzatore delle Settimane Sociali. Papa Francesco incontrerà diversi gruppi all’interno del dialogo ecumenico e interreligioso, con al centro il messaggio sociale cristiano come “guida” globale dell’azione di pace. Ad accompagnare la visita istituzionale del Santo Padre anche il Presidente di Regione Massimiliano Fedriga e il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Dopo la Santa Messa e l’Angelus su Rai 1, Papa Francesco ripartirà dal Molo Audace di Trieste per fare rientro attorno alle ore 14 in Vaticano.

VANGELO E LETTURE DI OGGI, DOMENICA 7 LUGLIO, NELLA SANTA MESSA CON PAPA FRANCESCO

Secondo il calendario liturgico 2024, nella Santa Messa concelebrata oggi 7 luglio 2024 da Papa Francesco a Trieste il tema chiave sarà lo stupore per i prodigi del Signore nell’incredulità generale, anche tra i suoi stessi compaesani e discepoli. La Prima Lettura è tratta dal profeta Ezechiele e parla del profeta in mezzo ad una genia di ribelli; nella Seconda Lettura a parlare è San Paolo con la Lettera ai Corinzi dove tratta il tema delle tentazioni di Satana per la superbia umana, con la Grazia di Cristo invece donata all’uomo per resistervi. Il Vangelo della XIV Domenica del tempo Ordinario-Anno B è tratto dal passo di Marco sul profeta che «non è disprezzato se non nella sua patria».

In una passata omelia di Papa Francesco per il Vangelo di oggi – tenuta a margine di un Angelus dell’8 luglio 2018 – il Santo Padre si chiedeva come mai i compaesani di Gesù fossero i primi increduli delle Sue opere: «invece di aprirsi alla realtà, si scandalizzano. Secondo gli abitanti di Nazaret, Dio è troppo grande per abbassarsi a parlare attraverso un uomo così semplice!». Il Vangelo invece propone l’umiltà nell’ascolto, un atteggiamento sereno di “osservazione” delle opere di Gesù con libera adesione e fedeltà: «la grazia di Dio spesso si presenta a noi in modi sorprendenti, che non corrispondono alle nostre aspettative».

