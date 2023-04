Santa Messa Pasqua 2023, Benedizione Urbi et Orbi/ Diretta streaming video Rai 1 con Papa Francesco

SANTA MESSA DI PASQUA 2023 CON PAPA FRANCESCO: INFO, ORARIO E DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI 1

«Gesù è risorto, Alleluia»: è su questa certezza granitica e “libera” che si fonda l’annuncio della Santa Messa di Pasqua 2023, a chiudere le celebrazioni della Settimana Santa, dopo la Veglia di Pasqua appena trascorsa in Vaticano. Con la Santa Messa e la successiva Benedizione Urbi et Orbi (“alla città e al mondo”), Papa Francesco di fatto chiude il Triduo Pasquale e la Settimana Santa 2023: a solo una settimana dalle dimissioni successive al ricovero d’urgenza in ospedale, il Santo Padre è riuscito a presenziare con forza a tutti i momenti celebrativi della Santa Pasqua del Signore; dalle Palme al Giovedì Santo con la Lavanda dei Piedi, alla Via Crucis fino alla intensa Veglia della scorsa notte in Basilica di San Pietro. A concelebrare la santa Messa di Pasqua 2023 oggi ci sarà il cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio Cardinalizio.

L’appuntamento è rinnovato anche per oggi domenica 9 aprile 2023: si rinnova l’invito della Chiesa – tramite la diretta tv e video streaming della Messa di Pasqua 2023 e della benedizione Urbi et Orbi – alla costante compagnia di Cristo nell’Eucaristia. Dopo la Veglia di Pasqua della scorsa notte, Papa Francesco celebra con la Santa Messa di Pasqua 2023 alle ore 10 in Piazza San Pietro davanti ai fedeli giunti in massa per assistere agli ultimi riti della Settimana Santa.

Non sarà tenuta l’omelia (sostituita da momenti di preghiera e riflessione in silenzio) come da tradizione in quanto vale il messaggio diffuso da Papa Francesco durante la Veglia della Notte Santa: al termine della Messa di Pasqua 2023 alle ore 12 avverrà la lettura del messaggio “Urbi et Orbi” a tutta la cristianità, dalla Loggia centrale della Basilica. Anche questi ultimi due momenti della Settimana Santa saranno trasmessi in diretta tv su Rai 1 e Tv2000 e con la diretta video streaming della Messa di Pasqua 2023 e la benedizione Urbi et Orbi sul canale YouTube di Vatican News.

MESSA DI PASQUA 2023, LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI: IL TESTO INTEGRALE

Al termine della benedizione “Urbi et Orbi” come da tradizione dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro, Papa Francesco impone su chiunque in ascolto in quel momento la Benedizione solenne concedendo a tutti l’indulgenza plenaria (qui il focus con tutte le informazioni su come ottenerla, ndr).

Riportiamo qui di seguito il testo integrale tradotto della benedizione “Urbi et Orbi” che Papa Francesco pronuncerà in latino davanti alla cristianità intera collegata in tv o video streaming per la Messa di Pasqua 2023:

«I Santi apostoli Pietro e Paolo, nel cui potere e autorità confidiamo, intercedano per noi presso Dio / Per le preghiere e i meriti della beata sempre vergine Maria, del beato san Michele arcangelo, del beato Giovanni Battista, dei santi apostoli Pietro e Paolo, e di tutti i santi, Dio onnipotente abbia misericordia di voi, e, perdonati tutti i vostri peccati, Gesù Cristo vi conduca alla vita eterna / Dio onnipotente e misericordioso vi dia l’indulgenza, l’assoluzione e il perdono di tutti i vostri peccati, un periodo di pentimento genuino e fruttuoso, un cuore sempre penitente e una conversione della vita, la grazia e il consiglio dello Spirito Santo, e la perseveranza continua nelle opere buone / E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre».

MESSAGGIO URBI ET ORBI DI PAPA FRANCESCO DOPO LA MESSA DI PASQUA 2022

«Gesù, il Crocifisso, è risorto! Viene in mezzo a coloro che lo piangono, rinchiusi in casa, pieni di paura e di angoscia. Viene a loro e dice: «Pace a voi!» (Gv 20,19). Mostra le piaghe nelle mani e nei piedi, la ferita nel costato: non è un fantasma, è proprio Lui, lo stesso Gesù che è morto sulla croce ed è stato nel sepolcro. Davanti agli sguardi increduli dei discepoli Egli ripete: «Pace a voi!» (v. 21)», spiegava Papa Francesco nel messaggio per la Santa Pasqua dello scorso anno. Dopo un anno di continui richieste di pace contro la guerra fratricida che si consuma dall’Ucraina fino all’Africa, dal Medio Oriente fino al Sud-est asiatico, Papa Francesco riporterà anche nel messaggio Urbi et Orbi di Pasqua 2023 l’invito a seguire la “croce” di Cristo operando incessantemente per la pace.

«In questa Pasqua di guerra. Troppo sangue abbiamo visto, troppa violenza. Anche i nostri cuori si sono riempiti di paura e di angoscia, mentre tanti nostri fratelli e sorelle si sono dovuti chiudere dentro per difendersi dalle bombe. Facciamo fatica a credere che Gesù sia veramente risorto, che abbia veramente vinto la morte. Che sia forse un’illusione? Un frutto della nostra immaginazione?», ricordava ancora il Santo Padre nel messaggio Urbi et Orbi dello scorso anno. Ma è nel guardare e soffrire per le piaghe nel Corpo di Gesù risorto che vi si scorge il segno della lotta che Lui ha combattuto e vinto per noi, «con le armi dell’amore, perché noi possiamo avere pace, essere in pace, vivere in pace. Guardando quelle piaghe gloriose, i nostri occhi increduli si aprono, i nostri cuori induriti si schiudono e lasciano entrare l’annuncio pasquale: “Pace a voi!”». Fu netto l’appello finale volto da Papa Francesco a tutti i regnanti e i popoli della terra solo 12 mesi fa: «Cari fratelli e sorelle, ogni guerra porta con sé strascichi che coinvolgono tutta l’umanità: dai lutti al dramma dei profughi, alla crisi economica e alimentare di cui si vedono già le avvisaglie. Davanti ai segni perduranti della guerra, come alle tante e dolorose sconfitte della vita, Cristo, vincitore del peccato, della paura e della morte, esorta a non arrendersi al male e alla violenza. Fratelli e sorelle, lasciamoci vincere dalla pace di Cristo! La pace è possibile, la pace è doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti!». Oggi la situazione internazionale, se possibile, è addirittura peggiorata…

