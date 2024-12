Scaletta Capodanno in Musica 2025, i cantanti di stasera 31 dicembre

Benvenuto 2025; una frase che si alzerà in coro allo scoccare della mezzanotte ma solo dopo aver assaporato lo spettacolo offerto dalla scaletta Capodanno in Musica 2025. Lo show, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, ci porterà verso il nuovo anno con una miriade di ospiti appartenenti alla scena artistica italiana con l’arduo compito di rendere ancora più speciale la serata conclusiva dell’anno in corso.

Come si evince dal titolo della trasmissione, Capodanno in Musica 2025 – questa sera, 31 dicembre su Canale 5 – allieterà il pubblico di Catania e i telespettatori con una splendida immersione nella discografia italiana. Giovani artisti, volti storici; un viaggio generazionale all’insegna del mondo delle sette note che andrà anche oltre la mezzanotte per festeggiare l’ingresso nelle nostre vite del 2025. La scaletta pullula di ospiti attesi, in voga; un motivo in più per sintonizzarsi su Mediaset e assaporare la magia che solo la musica è capace di regalare.

Scaletta Capodanno in Musica 2025: gli ospiti della serata per festeggiare il nuovo anno

E’ giunta l’ora di scoprire nello specifico quale sarà la scaletta Capodanno in Musica 2025: trattandosi di un evento televisivo più che di un vero e proprio concerto non siamo in grado di reperire un vero e proprio ordine di uscita. Sono però ampiamente noti tutti gli ospiti che andranno ad allietare la serata conclusiva dell’anno in corso. In particolare, spicca la presenza di tutti i giovani talenti che nel corso di questi mesi si stanno cimentando con le ardue sfide di Amici 2024: aspiranti ballerini e cantanti saliranno sul palco per condividere con il pubblico l’arrivo del 2025.

Ovviamente, la scena è anche dei grandi volti della musica italiana: la scaletta di Capodanno in Musica 2025 prevede volti del calibro di Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Marco Masini, Ivana Spagna e tanti altri. Tra i più attesi spunta il cantante napoletano, che ha appena concluso con grande successo la sua esperienza a The Voice Kids su Rai 1 con Arisa, Loredana Bertè e Clementino. Oltre a lui, come abbiamo accennato, vedremo anche tanti dei cantanti più famosi del momento, per far divertire tutte le generazioni. Ecco di seguito la Scaletta di Capodanno in Musica 2024:

SCALETTA CAPODANNO IN MUSICA 2025

– Paolo e Chiara

– Baby K

– Orietta Berti

– Marco Masini

– El Ma

– Umberto Tozzi

– LDA

– Vida Loca

– Mietta

– Gigi D’Alessio

– Ivana Spagna

– Alberto Urso

– Allievi di Amici 2024

– Riccardo Fogli

– Riki

– Paolo Meneguzzi

– Berna

– Cioffi

– Grelmos

– Mida

– I Desideri

– Ludwig

– Emma Marrone