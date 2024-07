Scaletta Gigi D’Alessio: concerto a Barletta oggi 19 luglio 2024/ Da Mon amour a Non dirgli mai

Gigi D’Alessio oggi in concerto a Barletta

Il tour di Gigi D’Alessio non si ferma e dopo il successo ottenuto con i live in Piazza del Plebiscito a Napoli, Gigi D’Alessio sta girando l’Italia portando la sua musica ovunque. Dopo un primo concerto, oggi, venerdì 19 luglio 2024, torna in concerto a Barletta dove è già stato registrato il sold out e dove centinaia di persone sono già in fila in attesa dell’apertura del concerto. “Magia al Fossato del Castello di Barletta. Grazie a tutti. Ci rivediamo sempre qui domani sera (oggi, ndr), non mancate!”, ha scritto su Instagram Gigi D’Alessio dopo il primo concerto.

Grande attesa, dunque, per il secondo ed ultimo concerto nello splendido Fossato del Castello Svevo di Barletta in una location che renderà lo spettacolo ancora più suggestivo. Tra gli artisti più amati dal pubblico italiano, D’Alessio è pronto a regalare una serata magica ai propri fan in trepidante attesa di poter cantare tutte le sue canzoni.

Scaletta Gigi D’Alessio: dalle canzoni più amate agli ultimi successi

La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio a Barletta è varia e ricca di tantissime canzoni che il pubblico non solo conosce, ma ama fermamente conoscendo ogni parola a memoria. Nella scaletta del concerto di Gigi D’Alessio a Barletta, così, non mancano i brani storici del cantautore napoletano come Non dirgli mai, Mon amour, Non mollare mai che apre la scaletta, Quanti amori e Un nuovo bacio.

Nella scaletta, inoltre, sono presenti anche i brani più recenti come “Fra” che prende il nome da “Francesco”, il nome del primo figlio avuto dall’attuale compagna Denise Esposito che l’ha reco nuovamente padre con la nascita di Ginevra.

La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio a Barletta

Non mollare mai Quanti Amori Un’Emozione Per Sempre Più Bella Cosa Omaggio a Carosone Como Suena El Corazon L’ammore Quello Che Le Donne Non Dicono Sei Importante Una Notte Al Telefono Un Nuovo Bacio Non Dirgli Mai No Vale La Pena Enamorarse Le Mani Annarè Un Cuore Malato c Quello Che Fa Male Si Turnasse A Nascere 16 Marzo Mon Amour Come Me Napule ‘O Posto D’Annarè Guagliuncè Comme Si Femmina Sotto Le Lenzuola 30 Canzoni Guagliune Como Suena El Corazon Buongiorno Napule è – omaggio a Pino Daniele

