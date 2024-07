Scaletta Taylor Swift: concerto a Milano Stadio di oggi 14 luglio 2024/ Karma chiude la serata

Scaletta concerto Taylor Swift a Milano: il programma

Oggi domenica 14 luglio è il grande giorno del concerto della star nel capoluogo lombardo, con San Siro pronto a riempirsi e fan da ogni parte del mondo che faranno tappa a Milano allo stadio San Siro. Il concerto di Taylor Swift proporrà una scaletta in grado di accontentare proprio tutti gli appassionati dell’artista, ci sarà spazio per molti singoli della cantante e l’ordine di uscita non dovrebbe allontanarsi troppo da quanto visto nelle altre recenti tappe della star finita di recente sulle prime pagine dei giornali per via dell’effetto anche sul turismo delle città nelle quali si esibisce.

Dopo i concerti del recente periodo Taylor Swift ha preparato una super scaletta per i migliaia di appassionati, non mancheranno canzoni storiche come Love story, You belong with me e Willow, in una Milano già preallertata per via dell’intenso traffico previsto nelle ore di avvicinamento all’evento.

Taylor Swift scaletta a Milano: tutte la canzoni in agenda

Attesa ai massimi livelli per il super concerto che andrà in scena questa sera allo stadio San Siro di Milano, con la diva della musica internazionale pronta a calcare il palco italiano per uno degli eventi più attesi dell’anno, la scaletta del concerto di Taylor Swift, che salvo colpi di scena dell’ultimo minuto verrà confermata nelle prossime ore, prevederà l’inizio a razzo con Miss Americana & the Teartbreak Prince, proseguendo poi con Cruel Summer mentre per il gran finale è prevista l’esibizione di Mastermind e poi a seguire Karma.

Questa la scaletta completa di Taylor Swift a Milano:

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

’tis the damn season

Tolerate it

Speak Now – Intro

…Ready for It?

Willow

Champagne problems

Marjorie

Delicate

Red – Intro

Don’t Blame Me

Enchanted

Look What You Made Me Do

22

We Are Never Ever Getting Back Together

Long Live

I Knew You Were Trouble

All Too Well

Seven

Betty

The 1

August

The last great american dynasty

Illicit affairs

Cardigan

My tears ricochet

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

I Can Do It With a Broken Heart

Lavender Haze

Anti‐Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

