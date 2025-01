Nuovi aggiornamenti sul caso di Daniela Ruggi stamane a Storie Italiane. L’avvocato Sola, legale della mamma e della sorella della scomparsa, ha commentato: “Alessandro Politi si sta muovendo in un quadrilatero di un chilometro e mezzo, la distanza fra il parco Novi Sad in cui si suppone Daniela Ruggi abbia dormito e il boschetto vicino all’associazione Porta Aperta”.

E ancora: “Ieri abbiamo parlato con il pubblico ministero, è chiaro che c’è il segreto istruttorio che vale per tutti, anche per le famiglie, ci ha però tranquillizzato circa il fatto che tutti gli spunti investigativi sono noti agli inquirenti e quindi stanno lavorando anche agli spunti investigativi che la vostra ottima trasmissione ha saputo dare da mesi ormai. Ci ha detto che sono al lavoro sul dossier Daniela Ruggi in maniera instancabile, con quali esiti non lo sappiamo perchè vige il segreto istruttorio ma comunque tutte le attività prodromiche stanno procedendo”.

DANIELA RUGGI, LE PAROLE DEGLI AVVOCATI

Storie Italiane ha parlato anche con l’avvocato Deborah De Cicco, legale di Alberto, fratello di Daniela Ruggi, che ha confermato: “La dottoressa ci ha tranquillizzato sulle indagini, tutte le piste sono aperte e percorribili senza nulla tralasciare, si sta indagando su Vetriola e Montefiorino ma anche Modena. La dottoressa ci ha detto che forse non è più a Modena città e neanche in quella zona, non è da escludere che possa essere in altre città d’Italia, visto che il controllo delle forze dell’ordine sui senzatetto è massiccio di conseguenza non si capisce come Daniela Ruggi potrebbe sfuggire”.

“Anche Porta Aperta fa un controllo capillare su queste persone, Modena è stata ben setacciata dagli inquirenti quindi si sta profilando che Daniela Ruggi sia fuori città”. Per Maria Rita Parsi: “Sarebbe importante approfondire come stesse questa ragazza, quella ragazza va accompagnata e va individuata una strada che la può riguardare, le persone che ha incontrato o che magari l’hanno aiutata”.

DANIELA RUGGI, LA FIGURA DI SOSSIO, LE RICERCHE E LE NOVITA’

L’avvocato Sola precisa comunque che il famoso boschetto dei tossicodipendenti vicino a Porta Aperta è stato battuto dalle forze dell’ordine: “Esiste una task force a Modena che sta lavorando nell’ottica di ritrovare Daniela Ruggi”.

Per il fratello della giovane donna Daniela Ruggi resta comunque in provincia di Modena, non si è allontanata più di tanto: “Forse ha incontrato altri senzatetto e si è unita a loro, qualora fosse sarebbe complesso ritrovarla”, precisa Alessandro Politi, inviato di Storie Italiane che sta seguendo il caso. Sulla figura di Sossio, presunto fidanzato di Daniela Ruggi, in carcere per vilipendio, gli avvocati precisano: “Abbiamo avuto la sensazione che gli inquirenti lo abbiano sentito in merito alla sparizione della ragazza. Allo stato attuale sembra che non ci siano elementi significativi, non ci sono notizie concrete, purtroppo”. Ricordiamo che Daniela Ruggi è sparita da metà settembre dalla sua abitazione in provincia, per poi essere stata avvistata a fine ottobre presso l’associazione Porta Aperta poi più nulla.