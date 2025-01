Dove è finita Daniela Ruggi? Se l’è domandato stamane Storie Italiane, che ha avuto in collegamento gli avvocati di Alberto Ruggi, il fratello della ragazza, nonchè il legale della mamma e della sorella della scomparsa: “Non abbiamo avuto notizie nuove da parte di nessuno – ha detto quest’ultimo – io ho chiesto un incontro con gli inquirenti, e vedremo se ci saranno novità su cui riflettere, ma ancora l’incontro non c’è stato. Siamo fermi a ciò che abbiamo appreso grazie al vostro lavoro investigativo, la famiglia non ha più notizie rispetto a quello che voi ci avete dato”.

Alessandro Politi, inviato di Storie Italiane, ha precisato: “Stiamo continuando a svolgere un lavoro investigativo parallelo a quello degli inquirenti che rimane coperto dal segreto istruttorio, stiamo continuando il nostro lavoro e alla luce dell’intervista fatta da Alberto sono emerse delle certezze e delle novità importanti. L’idea di Alberto è che a fronte di un allontanamento volontario di Daniela Ruggi sia poi successo qualcosa, ma si crede proprio ad un allontanamento volontario all’inizio, forse per via del possibile intervento dei servizi sociali”.

DANIELA RUGGI, PARLA L’AVVOCATO DEL FRATELLO

Così invece Deborah De Cicco, avvocato del fratello di Daniela Ruggi: “L’incontro con il pm è stato rinviato per degli impegni con il pubblico ministero, ci andremo nelle prossime ore, e spero di poter avere qualche dettaglio, speriamo, c’è un segreto istruttori in corso e non è detto che potremo avere delle grosse informazioni anche per noi famigliari”.

Vicino all’associazione Porta Aperta di Modena dov Daniela Ruggi è stata vista l’ultima volta ad ottobre c’è un capanno di fortuna abitato da senza tetto e tossicodipendenti, e non è da escludere che Daniela Ruggi abbia trascorso qualche notte proprio in quella struttura fatiscente. Di nuovo l’avvocato della famiglia: “Non sanno nulla, a me poi ha colpito molto che Sossio dicesse che da un giorno all’altro Daniela sia scomparsa, mi sembra strano, sarebbe scomparsa da Vitriola, quindi da Modena… è tutto molto strano e trovo molto pertinente le domande che ci stiamo facendo”.

DANIELA RUGGI, IL SILENZIO SULLE INDAGINI RELATIVE ALLA SCOMPARSA

L’avvocato De Cicco ha aggiunto: “La famiglia è in apprensione, ultimo avvistamento è quello di ottobre a Modena, Alberto si sta preoccupando molto come la famiglia”. L’avvocato Gassani, in studio a Storie Italiane, sottolinea un fatto chiaro: “Un allontanamento volontario senza soldi, senza risorse e senza appoggi è abbastanza inverosimile”, mentre la professoressa Maria Rita Parsi, precisa: “Non è un allontanamento di una persona che sta bene”.

La speranza è che possa emergere qualche novità nei prossimi giorni se non nelle prossime ore ma è logico che più passa il tempo e più la famiglia di Daniela Ruggi, ricordiamo, una ragazza un po’ stravagante anche se i suoi presunti disagi cognitivi non sono stati mai certificati, teme il peggio: attendiamo notizie, pronti ad aggiornarvi in caso di novità.