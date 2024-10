Il Liceo Malpighi di Bologna e la Fondazione Campari hanno celebrato i giovani talenti con l’evento Storie di Futuro, tenutosi il 22 ottobre presso il Malpighi LaB. L’incontro ha evidenziato il valore dell’innovativo progetto “Excellent” Imparare per Passione, che offre agli studenti opportunità uniche, come la partecipazione alle summer school della prestigiosa università di Harvard.

L’obiettivo principale del progetto, sostenuto da Fondazione Campari, è valorizzare il merito e l’intraprendenza degli studenti, offrendo loro esperienze formative di respiro internazionale. Grazie ad “Excellent” dieci studenti del Liceo Malpighi hanno già beneficiato di borse di studio per frequentare corsi estivi in università americane, un’opportunità che copre integralmente i costi di partecipazione, alloggio e viaggio.

A partire dall’anno scolastico 2019/2020 118 studenti hanno già partecipato al Programma Excellent. Di questi ben 70 hanno completato il percorso di preparazione presentando la propria application alle università americane e 60 sono stati accettati. Tra gli studenti accettati Fondazione Campari ha scelto ogni anno le due candidature vincenti. Il percorso di preparazione per le ammissioni è stato importante anche per chi non ha conseguito la borsa di studio, perché è stata una occasione per allargare i propri orizzonti e ripensare al proprio percorso.

Marco Ferrari, preside del Liceo Malpighi, ha sottolineato come il progetto abbia contribuito a rendere la scuola un luogo più aperto e ambizioso, capace di formare individui pronti ad affrontare il futuro con ottimismo e spirito collaborativo.

Il segretario generale della Fondazione Campari, Eugenio Pelitti, ha evidenziato l’importanza di investire nelle nuove generazioni, dichiarando che la partnership con il Liceo Malpighi rappresenta un’opportunità per far emergere talenti in un contesto di eccellenza internazionale: “Non a caso abbiamo chiamato la giornata di oggi Storie di Futuro, perché crediamo fortemente che investire nei giovani significhi investire nel futuro. La partnership oramai consolidata con il Liceo Malpighi, che è divenuta anche storia di amicizia, vuole offrire, partendo dalla nostra realtà italiana che è sempre un punto fermo di qualità, occasioni di studio e di apprendimento in contesti internazionali di altissima eccellenza che possano realmente fare la differenza per gli studenti e le studentesse coinvolte e che possano costituire un punto di partenza per tutte le loro sfide future”.

L’evento ha visto anche l’intervento di Silvia Ardagna, Chief European Economist di Barclays, che ha condiviso la sua esperienza di vita e carriera, offrendo ai ragazzi consigli preziosi sul valore dell’impegno, della dedizione e della curiosità. Ardagna ha raccontato come molte delle sue svolte professionali siano avvenute quasi per caso, ma sempre affrontate con intensità e passione ed ha rivolto ai ragazzi un consiglio: “Il mio suggerimento è quello di affrontare le proposte come Excellent senza avere paura di fallire. Io ad Harvard non sono riuscita ad entrarci come studente, ma ci sono finita come professore, quindi se volete fare qualcosa e ci mettete l’impegno giusto prima o poi riuscirete e i fallimenti vi aiuteranno per costruire voi stessi, quindi fatevi forza e andate avanti senza mai demordere. Fate tutto con grande apertura mentale, pensando che potete dare tanto agli altri, ma a vostra volta avete sempre tanto da imparare dagli altri. Un aspetto molto importante è saper ascoltare e mettersi in gioco in ogni momento della vita”.

Il programma “Imparare per Passione” ricopre un ruolo molto importante per la scuola perché ha permesso anche l’assegnazione di 23 borse di studio quadriennali a studenti meritevoli iscritti ai due percorsi innovativi del liceo: il Liceo Linguistico 4-Year Programme e il Liceo di Scienze Applicate per la Transizione Ecologica e Digitale (TrED). Infine, il progetto ha completato un percorso di orientamento iniziato 20 anni fa con la creazione di un Career Service interno, che accompagna gli studenti nella scelta post-diploma, coinvolgendo oltre 300 studenti e formando 20 tutor. Una sinergia innovativa tra una scuola e un’azienda che potrebbe fungere da modello virtuoso per tanti.

Grazie a questi programmi, il Liceo Malpighi si conferma una scuola che guarda al futuro, offrendo ai giovani strumenti concreti per realizzare le proprie aspettative. Di fronte alle sfide del mondo di oggi, sempre più complesse e interconnesse, occorre formare persone che cerchino il proprio percorso senza paura, con positività e desiderio di collaborare realmente con gli altri.

