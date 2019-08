Serie A calendario anticipi-posticipi 1^giornata/ Apre Parma-Juve, Inter-Lecce lunedì

La Lega Calcio Serie A ha stabilito, in accordo con Sky, Dazn e Perform, gli orari e le date delle prime due giornate pubblicando il calendario ufficiale di anticipi e posticipi del nuovo Campionato al via nel weekend 24-25 agosto prossimo. Si apre subito con Parma-Juventus alle ore 18 di sabato (Sky), con Cristiano Ronaldo e compagni alle prese con l’ostica squadra di Gervinho-Inglese che già lo scorso anno fecero penare i Campioni d’Italia. Segue l’anticipo delle 20.45 primo vero big match di Serie A, anche qui con esclusiva Sky, Fiorentina-Napoli: il resto delle altre partite avverrà domenica sera 25 agosto, con l’eccezione di Inter-Lecce (Dazn) che sarà invece il monday night del 26 agosto sera, alle ore 20.45. Per domenica dunque tutte in campo in parallelo tranne Udinese Milan (ore 18, Sky): Cagliari Brescia, Sampdoria Lazio, Spal Atalanta, Torino Sassuolo su Sky; Roma Genoa e Hellas Verona Bologna su Dazn. Per la seconda giornata di Serie A, il calendario messo a punto dalla Lega Calcio prevede un anticipo del venerdì 30 agosto alle ore 20.45 con il derby emiliano Bologna-Spal (Sky): gli anticipi di sabato 31 agosto saranno invece Milan-Brescia alle ore 18 (Dazn) e subito la grande classica Juventus-Napoli alle ore 20.45 in diretta esclusiva su Sky. Per domenica 1 settembre, a parte il derby Lazio-Roma alle ore 18 (Sky) tutte le altre saranno ancora in parallelo alle ore 20.45: Cagliari Inter, Genoa Fiorentina, Lecce Hellas Verona, Sassuolo Sampdoria su Sky; Atalanta Torino e Udinese Parma su Dazn.

CALENDARIO SERIE A: TUTTI I BIG MATCH SU SKY E DAZN

Oltre al calendario delle prime due giornate di Serie A, sono stati oggi svelati anche tutti i big match della nuova stagione 2019-2020 con le rispettive trasmissioni sulle due piattaforme dove anche quest’anno sarà possibile vedere i match di Serie A. 16 su 20 saranno trasmessi su Sky mentre gli altri 4 su Dazn in streaming. Solo su Sky – su satellite ma anche su digitale terrestre e via fibra – i match di andata e ritorno delle sfide tra: 2^ giornata Inter Juventus (Sabato 31/08/18 ore 20.45); 7^ Inter Juventus (Domenica 10/11/19 ore 20.45); 13^ Milan Napoli (Domenica 24/11/19 ore 20.45 oppure Sabato 23/11/19 ore 18.00/15.00); 11^ Roma Napoli (Domenica 3/11/19 ore 20.45 oppure Sabato 2/11/19 ore 18.00); 15^ Inter Roma (Domenica 8/12/19 ore 20.45 oppure Sabato 7/12/19 ore 18.00/15.00); 18^ Napoli Inter (Lunedì 6/1/20 ore 20.45); 19^ Roma Juventus (Domenica 12/1/20 ore 20.45 oppure Sabato 11/1/20 ore 18.00); 21^ Napoli Juventus (Domenica 26/1/20 ore 20.45 oppure Sabato 25/1/20 ore 18.00); 23^ Inter Milan (Domenica 9/2/20 ore 20.45 oppure Sabato 8/2/20 ore 18.00); 26^ Juventus Inter (Domenica 1/3/20 ore 20.45 oppure Sabato 29/2/20 ore 18.00); 30^ Napoli Roma (Domenica 5/4/20 ore 20.45 oppure Sabato 4/4/20 ore 18.00); 32^ Napoli Milan (Domenica 19/4/20 ore 20.45 oppure Sabato 18/4/20 ore 18.00); 34^ Roma Inter (Domenica 26/4/20 oppure Sabato 25/4/20 ore 18.00/15.00); 37^ Inter Napoli (Domenica 17/5/20 ore 20.45); 38^ Juventus Roma (Domenica 24/5/20 ore 20.45). Su Dazn invece vanno i 4 match: 4^ Milan Inter (Sabato 21/9/19 ore 20.45 oppure Domenica 22/9/19 ore 12.30); 11ì Torino Juventus (Sabato 2/11/19 ore 20.45); 15^ Lazio Juventus ( Sabato 7/12/19 ore 20.45); 31^ Milan Juventus (Sabato 10/4/20 ore 20.45).

