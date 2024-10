Tornerà questa sera a regalare – speriamo non poche – emozioni l’estrazione del Simbolotto che come sempre sceglierà i 5 simboli vincenti tra il pool di 45 estratti dal tradizionale vocabolario della Smorfia Napoletana: un appuntamento del tutto identico ai numerosi altri concorsi a premi con cui vi misurate quasi quotidianamente voi carissimi lettori e giocatori, ma che presenta alcune singolarità che vale certamente recuperare a beneficio di tutti voi che per le primissima volta vi approccerete – proprio questa sera – all’estrazione del Simbolotto!

E tra le singolarità appena citate non possiamo che partire (quasi naturalmente) dal fatto che a differenza di tutti i suoi ‘colleghi’ il Simbolotto è completamente gratuito: per giocare dovrete scommettere una qualsiasi cifra – tra 1 e 200 con incrementi di 50 centesimi – nel concorso del Lotto puntando tutto sulla ruota promozionale del mese; dato che varia ogni 30/31 giorni vi diciamo che per ora è quella di Roma, ma invitiamo anche a verificare di volta in volta vicino a quale tre le 11 si trova la ‘S’ stilizzata per evitare di sbagliare e rendervi conto troppo tardi che non potrete partecipare al concorso gratuito.

QUANTO VALGONO I PREMI DEL SIMBOLOTTO: LE QUATTRO CATEGORIE DI VINCITA

Se tutto fosse andato secondo i piani, dopo aver indicato i vostri numeri fortunati nel Lotto promozionale il sistema – oppure l’addetto della ricevitoria, nel caso giocaste di persona – vi chiederà se vorrete partecipare anche all’estrazione del Simbolotto: a fronte di una (scontata?) risposta positiva otterrete nell’arco di pochissimi secondi la vostra combinazione valida per l’appuntamento serale. Avete capito bene: il Simbolotto è automatico e non vi permetterà in nessun caso di scegliere la vostra personale cinquina consegnandone una ad ogni giocatore, ovviamente differente da tutte le altre già assegnate.

Dato questo singolare meccanismo gratuito ed automatico potreste pensare che nel Simbolotto ci sia qualche particolare inghippo, magari proprio dal punto di vista dei premi; ma in realtà la cosa ancor più interessante è che in palio ci sono ben 4 differenti categorie di vincita che se nel minore dei casi (ovvero con due simboli indovinati) vi permetteranno di rientrare al 100% della puntata del Lotto, per i più fortunati che indovineranno tutta la sequenza varranno 10mila volte la scommessa per un totale potenziale di 2 milioni di euro tondi tondi!