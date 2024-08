La pluricampionessa olimpica Simone Biles è legatissima al marito Jonathan Owens, con cui ormai fa coppia fissa da anni. I due hanno ufficializzato la loro storia d’amore sui social nell’estate del 2020, postando un romantico selfie con la didascalia “Siamo solo noi”. Da quel giorno Simone Biles e il marito Jonathan sono diventati una delle coppie più chiacchierate in rete, anche grazie alle foto che i due condividono spesso da ogni parte del mondo.

Lorenzo Dessi, chi è marito coach Antonella Palmisano (campionessa in carica marcia Olimpiadi 2024)/ 3° oro?

Come dicevamo, l’atleta ha recentemente vinto una curiosa “scommessa” con il suo uomo, in una gara amichevole di arrampicata su corda tra lei e il celebre giocatore di football. Benché il marito fosse partito con un vantaggio di circa un metro, la Biles si è aggiudicata la gara vincendo la bellezza di cinquanta dollari. Un siparietto che ha divertito moltissimo i fan della coppia e di Simone: “Mai sottovalutare una ginnasta. Non c’è niente di meglio di una sfida amichevole con il tuo ragazzo”, ha detto lei soddisfatta.

Diretta Italia finale 4 senza canottaggio/ Streaming video Rai (Olimpiadi Parigi 2024, oggi 1 agosto)

Chi è Jonathan Owens, il marito della campionessa olimpica Simone Biles

Dunque il cuore di Simone Biles batte per il marito Jonathan Owens, giocatore ventottenne della NFL, cresciuto a St. Louis, dove ha cominciato a giocare fin dai tempi della scuola. Al college ha indossato poi la maglia del Missouri Western State University, per poi entrare nella NFL nel 2018, giocando per la squadra degli Arizona Cardinals. E ancora, il passo successivo è stato con gli Houston Texans nel 2019, mentre nel 2023 ha firmato con il Green Bay Packers e, più recentemente, un contratto biennale con Chicago.

In questo periodo, il marito della Biles si assentato dagli allenamenti per sostenere la compagna nelle gare delle Olimpiadi e lei non poteva essere più felice di averlo al suo fianco. “Solo per un breve periodo gli hanno concesso dei giorni di riposo, quindi ci sarà”, aveva detto felice e soddisfatta la Biles alla vigilia dei giochi.

Manila Esposito/ Nessun fidanzato all'orizzonte? Lo sport non le lascia molto tempo ma...