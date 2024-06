Social card, il 6 giugno 2024 verrà presentata/ Come funziona, a chi spetta e a quanto ammonta

Cos’è e come funziona la social card?

Tra pochi giorni scopriremo cos’è la social card, la carta pensata per le famiglie italiane meno abbienti, per aiutarle nell’acquisto di beni di prima necessità, carburante o ancora abbonamenti e biglietti dei mezzi pubblici. La carta verrà presentata ufficialmente il 6 giugno 2024, come spiegato dal ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, e sarà rivolta alle famiglie con Isee non superiore a 15mila euro: il mese successivo le carte verranno distribuite e ritirate presso gli uffici postai in tutta Italia. L’importo caricato sulla social card 2024 non è ancora stato reso noto ma secondo SkyTg24 potrebbe essere più alto dei 460 euro dello scorso anno, così come più cospicua potrebbe essere la percentuale di sconto sull’acquisto dei prodotti, che precedentemente era del 15%.

Non è ancora chiaro quando la social card sarà lanciata ma almeno ora è certo che il sussidio ci sarà e il 6 giugno 2024 probabilmente si potrebbero avere dei chiarimenti maggiori su importo e su come funziona. Lollobrigida, uno dei ministri coinvolti, ha annunciato al Messaggero che il governo avrebbe dovuto attendere le elezioni europee dell’8 e 9 giugno per poi lanciare la carta rinnovata ma siccome “si parla erroneamente di ritardi e milioni di famiglie in difficoltà che attendono un aiuto”, l’esecutivo ha deciso di anticipare i tempi.

Social card, come ottenerla

Il decreto attuativo della nuova social card, necessario per cominciare la consegna delle carte, era atteso per il mese di maggio, anche perché l’importo caricato sulle card distribuite nel 2023 è stato speso fino al 15 marzo 2024, data limite per fare acquisti con la carta. Non si conosce ancora l’importo di questo 2024: lo scorso anno era di 460 euro, di cui 380 potevano essere utilizzati esclusivamente per il cibo. Quest’anno, secondo indiscrezioni, potrebbe essere più alto ma si saprà di più solamente il 6 giugno 2026, quando la carta verrà presentata ufficialmente: lo stesso Lollobrigida ha parlato di cifre che potrebbero essere più cospicue rispetto allo scorso anno.

Per ottenere la carta non ci sono domande da presentare: arriverà in automatico a chiunque abbia Isee minore di 15.000 euro ma sono esclusi i single, le coppie senza figli e chi usufruisca già di altri aiuti statali, come la Naspi. La card, per chiunque ne avrà diritto, arriverà in automatico presso gli uffici postali di tutta Italia, dove potrà essere ritirata.











