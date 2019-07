SOMMARIO/ N° 72 – Giugno 2019 – Immaginazione e realtà

«Partendo da certe osservazioni, si cerca di immaginare una struttura che le giustifichi; e da questa struttura immaginata si cerca di trarre il maggior numero possibile di conseguenze che si possano verificare con una successiva osservazione. Come è noto, non avviene quasi mai che queste ultime confermino in pieno le conseguenze che si traggono dalla struttura immaginata; allora questa viene ritoccata, cercando di variarla il meno possibile, per aderire meglio alla realtà che si osserva».

Carlo Felice Manara, Il «Modello» nella Scienza, Emmeciquadro n° 27 – Agosto 2006

EDITORIALE

di Mario Gargantini

SCIENZAinATTO

Vulcanologia: fenomeni violenti, fenomeni complessi. Intervista a Gianluca Groppelli

a cura di Maria Cristina Speciani

Quando la realtà supera (davvero) l’immaginazione

di Paolo Musso

SCIENZA&STORIA

Richard Feynman, un realista immaginifico

di Mario Gargantini

La legge di Hubble – Lemaître

di Lorenzo Mazzoni

SCIENZAinDIRETTA

La meccanica del tempo: un viaggio nell’universo di Serapioni

di Davide Maino

SCIENZ@SCUOLA

Il cuore nel problema – (Parte II)

di Andrea Gorini

«Fare scienza» alla secondaria di 1º grado: introduzione allo studio del moto

di Francesca Cabassi

L’udito: un percorso di scienze-musica in prima Primaria

di Silvia Bonati

Tic tac tic tac: all’inseguimento della pallina sfuggente

di Alessia Casella, Cecilia Lucarini, Veronica Mura, Fabiola Pauletti, Aurora Vettorato

L’angolo di Zio Albert – Primi passi nella Fisica

Evviva la torre di Pisa

di Sergio Musazzi

SCIENZA&LIBRI

Enrico Fermi. L’ultimo uomo che sapeva tutto

di David N. Schwarz – Recensione di Renzo Gorla

La musica nascosta dell’universo. La mia vita a caccia delle onde gravitazionali

di Adalberto Giazotto – Recensione di Raffaella Manara

La storia della vita in 100 fossili

di Paul D. Taylor e Aaron O’Dea – Recensione di Maria Cristina Speciani

Le stelle di Miss Leavitt

di George Johnson – Recensione di Nadia Correale

Libri ricevuti – N° 72 – Giugno 2019

L’Universo spiegato ai miei nipoti

di Hubert Reeves – Letto da Maria Elisa Bergamaschini

SCIENZAEVENTI

Matematica per tutti. Un’esperienza possibile

di Anna Mazzitelli e Luigi Regoliosi

IL PROSSIMO NUMERO

N° 73 – Ottobre 2019 – L’esperienza della scoperta

