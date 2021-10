SOMMARIO/ N° 79 – Settembre 2021 – Nuovi strumenti per imparare

Il passaggio dall’apprendimento acquisitivo a quello significativo permette di accedere alla comprensione profonda e alla rielaborazione personale, al conoscere propriamente umano (e non animale o macchinale), caratterizzato da significatività logica e affettivo-esistenziale: ma la piena maturazione dell’apprendimento è nella dimensione critica, come esercizio della facoltà di giudicare e come apertura alla totalità. [Marcello Tempesta, Emmeciquadro n. 75]

SCIENZA & LIBRI/ Sette semplici lezioni di matematica



EDITORIALE

di Mario Gargantini

SCIENZAinATTO

Numeri e figure

Giancarlo Travaglini

SCIENZAinDIRETTA

L’altra pandemia. Antibioticoresistenza, emergenza globalee

di Vittorio A. Sironi

SCIENZA&STORIA

Duecentesimo anniversario della scoperta della termoelettricità

di Emanuele Ortoleva

La scienza cristiana di Enrico Medi

SCIENZA & LIBRI/ Per amore della fisica

di Alessandro Giostra

SCIENZ@SCUOLA

Euclide e la preparazione agli studi universitari

di Marina Barbieri, Luca Brandolini, Giancarlo Travaglini

L’orto con nonno Alberto

«Fare scienza» in seconda primaria

di Viviana Mezzacapo

L’angolo di Zio Albert – Primi passi nella Fisica

Calamite e magneti

di Sergio Musazzi

SCIENZA&LIBRI

Quello che gli occhi non vedono

di C. Diaspro – Recensione di Maria Elisa Bergamaschini

Idrogeno. Tutti i colori dell’energia

di Alessandro Abbotto – Recensione di Mario Guzzi

Sette semplici lezioni di matematica

di Francesco Malaspina – Recensione di Raffaella Manara

EDITORIALE/ Nº 79-Settembre 2021-Nuovi strumenti per imparare

Per amore della fisica

Di Walter Lewin – Recensione di Renzo Gorla

L’enigma del neurone giovane

di Luca Bonfanti – Recensione di Maria Cristina Speciani

Un oceano di plastica

di Eleonora Polo – Recensione di Maria Cristina Speciani

