Mancano ormai solamente poco più 70 giorni alle presidenziali negli States e i sondaggi elezioni USA 2024 ci parlano di una situazione che a livello nazionale sembra propendere più verso Donald Trump – candidato per il Partito Repubblicano – con l’attuale vicepresidente Kamala Harris dietro di una manciata di punti percentuali; mentre rimangono ancora piuttosto il bilico i cosiddetti ‘stati chiave‘, ovvero quelli che contengono il maggior numero di grandi elettori in grado di spostare l’ago della bilancia da uno, all’altro candidato.

Soffermandoci proprio sugli stati chiave, fino a qualche giorno fa i sondaggi davano Trump in testa in North Carolina, Nevada, Arizona, Michigan e Georgia; e mentre la Harris manteneva un buon vantaggio solamente tra Wisconsin e Pennsylvania oggi arrivano delle importanti novità dalla California, stato che conserva al suo interno il maggior numero (ben 52) di grandi elettori, nonché patria storicamente ‘rossa’ dalla vicepresidente Dem.

In particolare, i sondaggi elezioni USA 2024 a cui facciamo riferimento sono stati raccolti nei giorni scorsi (tra il 25 luglio e l’11 agosto) dall’Università della California e dal quotidiano locale Capitol Weekly e sembrano piazzare Trump ad una distanza – negativa – di oltre 25 punti percentuali rispetto all’ipotetica (la conferma dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, durante la convention che si sta tenendo in queste ore a Chicago) candidata Dem.

Sondaggi elezioni USA 2024: i dati dell’Università della California e di Capitol Weekly premiano Kamala Harris

Partendo dal primo dei due sondaggi – ovvero quello di Capitol Weekly -, la rilevazione si è basata sul parere di poco meno di mille elettori raccolto nei giorni tra il 25 e il 27 luglio: la vicepresidente Dem era data in vantaggio su Trump con il 59% delle preferenze rispetto al 35 per il repubblicano; con un aumento rispetto ai dati raccolti un paio di settimane prima che ci parlavano della prima al 54 per cento e del secondo al 21.

Dati del tutto simili ai sondaggi elezioni USA 2024 raccolti tra il 31 luglio e l’11 agosto dall’Università della California che ci raccontano (su poco meno di 4mila elettori) di una Dem in vantaggio di 25 punti – al 59 per cento – e del tycoon fermo sulla soglia del 34%, aumentando di 7 punti il margine che aveva ottenuto Biden prima del suo ritiro ufficiale.

Ma oltre ai dati nudi – racconta il quotidiano NewsWeek – solamente la scorsa settimana l’avvocato di Trump Alina Habba, sul suo profilo TikTok ha condiviso un video in cui dal Golden State racconta di aver parlato con l’elettoreato che si sarebbe detto “stufo delle politici liberali del governatore Gavin Newsom“, in attesa di una ventata di aria fresca.