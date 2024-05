Sondaggi politici Europee 2024, la media/ Schlein riduce a -6% distacco da FdI, Lega pressa FI, M5s sotto 16%

LA SUPERMEDIA YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI VERSO LE EUROPEE: NUOVO CALO FDI, SCHLEIN ALLUNGA SU CONTE, AVS SOPRA SBARRAMENTO

La Supermedia dei sondaggi politici ad un mese esatto dalle Elezioni Europee 2024 mostra un dato su tutti: la sfida per i primi tre posti in Italia non dovrebbe avere grosse sorprese, con distanze nette e difficilmente colmabili. Ovviamente, essendo questi solo sondaggi e mancando ancora l’ultima tortuosa fase di campagna elettorale, molto potrà ancora avvenire anche se i “sentiment” producono una quasi certa vittoria per Fratelli d’Italia davanti a Partito Democratico e Movimento 5Stelle: in attesa di avere i risultati tra un mese esatto, la Supermedia YouTrend come sempre il venerdì mattina “fotografa” l’andamento della settimana con tutti i principali sondaggi politici raccolti in vista del voto dell’8-9 giugno 2024.

È ancora calo per Giorgia Meloni che resta così al 27,2% delle preferenze (-0,4% in due settimane) con la lista FdI, comunque candidata n.1 per essere ancora il primo partito del Paese dopo le Politiche: cresce bene il Pd di Elly Schlein che pur rimanendo al 20,6% avanza dello 0,5% e ricuce a 6 punti di distanza dalla Presidente del Consiglio. Non solo, i Dem sembrano al momento vincere la sfida interna al “campo largo” visto il calo del M5s al 15,9%, addirittura dello 0,4% questa settimana: sempre guardando le intenzioni di voto “mediate” da YouTrend sui principali sondaggi politici della settimana, al quarto posto è sfida apertissima tra Forza Italia-Noi Moderati con l’8,6% e la Lega di Salvini all8,4% in netta ripresa rispetto agli scorsi mesi (+0,3%). Per la lotta invece sullo sbarramento alle Europee, ad oggi sarebbero Renzi e Fratoianni ad esultare, Calenda a vivere di rimpianti politici: Stati Uniti d’Europa sale al 4,7% di gradimento, seguito dal 4,1% di Alleanza Verdi-Sinistra e dal 3,9% di Azione. Chiude la Supermedia la lista di De Luca al 2,1% e quella pacifista di Santoro al 2%.

SONDAGGIO BIDIMEDIA AD UN MESE DALLE EUROPEE: FDI-PD DAVANTI, DERBY NEL CENTRODESTRA

Da una media ponderata di diversi sondaggi politici, a delle intenzioni di voto appena raccolte da Bidimedia nella scadenza del mese dalle Elezioni Europee 2024: è utile soprattutto per capire come vi sia come sempre una certa dinamicità delle liste politiche anche in pochi giorni di distanza dalle rilevazioni, a maggior ragione occorre considerare come molto possa ancora cambiare in vista del voto tra un mese. Quello che è certo è che difficilmente Meloni non sarà la prima lista a giugno, così come la sfida tra Pd e M5s vede ad oggi un sicuro favorito.

Anche i sondaggi politici Bidimedia infatti confermano il dualismo tutto al femminile tra le candidate (e capoliste) di Fratelli d’Italia e Partito Democratico alle Europee: Meloni guadagna come Schlein lo 0,6% rispetto all’ultimo dato di Bidimedia, facendo salire rispettivamente al 27,7% e 20,8% FdI e Pd. Al terzo posto rimane il M5s di Conte in calo netto dello 0,9% che fa precipitare al 15,7% su scala nazionale: nella sfida a distanza tra Tajani e Salvini, al momento è il Carroccio a sopravanzare con l’8,8% della lista Lega contro l’8,1% del tandem Forza Italia-Noi Moderati. Per le liste invece in lotta per superare il 4%, troviamo anche qui come nella Supermedia AVS e SUE appena sopra con il 4,3% e 4,9% delle preferenze, mentre Azione di Calenda perdendo lo 0,4% resta fermo al 4% di gradimento. Libertà al 2% e Pace Terra e Dignità al 1,6% chiudono il borsino dei partiti ad un mese dal grande appuntamento a Bruxelles.











