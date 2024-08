Stefano Oppo è tra gli atleti italiani pronto a conquistare una medaglia d’oro durante i Giochi della XXXIII Olimpiade, conosciuti dal grande pubblico come Olimpiadi di Parigi 2024, in corso a Parigi, in Francia, dal 26 luglio all’11 agosto 2024. Gli occhi della stampa italiana ed internazionale sono tutti puntati sul giovane campione di canottaggio pronto a giocarsi la medaglia d’oro con il collega Gabriel Soares dopo la straordinaria prova tenutasi a Vaires-sur-Marne dove hanno chiuso la semifinale al primo posto in 6’22″85, davanti a Grecia e Norvegia. La finale è in programma per venerdì 2 agosto e gli italiani Stefano Oppo e Gabriel Soares dovranno vedersela con Irlanda, Svizzera e Repubblica Ceca.

Ma chi è Stefano Oppo? Il giovane campione ha soli 29 anni, ma è già alla sua terza partecipazione alle Olimpiadi dopo la medaglia di bronzo conquistata tre anni fa alle Olimpiadi di Tokyo nella stessa specialità ma in coppia con Pietro Ruta.

Stefano Oppo, chi il campione italiano di canottaggio in finale alle Olimpiadi di Parigi 2024

La passione per il canottaggio è stata per Stefano Oppo la molla che l’ha spinto a lasciare la Sardegna, la sua terra, per trasferirsi al Centro Nazionale di canottaggio di Piediluco. Stefano si è avvicinato al mondo del canottaggio grazie al fratello; una passione nata giorno dopo giorno che ha coltivato con tanti sacrifici dedicandoci tutto il suo tempo ed energie. Il talento di Stefano è venuto fuori poco dopo con le prime vittorie nelle categorie juniores. Nel suo palmares conta ben 8 medaglie europee tra cui medaglia vinta a Poznan 2020, ma anche sei mondiali. Alle Olimpiadi di Tokyo 202o si fa conoscere a livello mondiale conquistando la medaglia di bronzo nel doppio pesi leggeri in coppia Pietro Willy Ruta.

Questa volta Stefano Oppo potrebbe scrivere una pagina importante per la storia dello sport italiano, visto che si gioca la finale e la medaglia d’oro nella gara di doppio pesi leggeri in coppia con Gabriel Soares alle Olimpiadi di Parigi 2024. Parlando della sua vita privata, il campione olimpico a Tokyo 2020 è felicemente fidanzato con Camilla e poco tempo avrebbe chiesto alla compagna di sposarlo. La misteriosa fidanzata avrebbe risposto “si” postando la foto dell’anello sui social!