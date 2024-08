L’amore di Stefano Sottile per la fidanzata Erica Marchetti: uniti dalla stessa passione?

A tifare per Stefano Sottile in queste Olimpiadi di Parigi 2024 c’è senza alcun dubbio la fidanzata Erica Marchetti, atleta, laureata in scienze ambientali, onicotecnica e fotomodella. Un supporto speciale per il nostro azzurro, che si sta ritagliando un ruolo di grande importanza nella competizione a cinque cerchi. Con la fidanzata, dunque, condivide appieno la passione per lo sport, mentre nel tempo libero, quando Stefano non si allena, si interessa di informatica.

Ma tornando alla sua fidanzata, cosa sappiamo di Erica Marchetti? Classe 1981, è una velocista italiana, semifinalista sui 60 m ai Mondiali indoor di Birmingham in Gran Bretagna nel 2003. Al suo attivo ha ben nove record nazionali collezionati in tutte e quattro le categorie giovanili. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata ben cinque medaglie ai campionati italiani assoluti e, ancora, dodici titoli italiani.

Stefano Sottile, dal rapporto con la fidanzata Erica alle passioni extra-sport: un tuffo nella vita privata dell’azzurro

Al di là del rapporto con la fidanzata, di cui in fin dei conti non si hanno moltissime informazioni, sappiamo che Stefano vive e si allena a Torino dal 2017. Ha conseguito un diploma di perito meccanico e ancora oggi, come dicevamo, si diverte nel tempo libero a “smanettare” col computer.

Brillante, carismatico e consapevole delle sue capacità, sta vivendo con grande entusiasmo questi giorni migliori a Parigi 2024, dove vuole lasciare un segno indelebile. Sul fronte sentimentale il nome di Stefano è accostato a Erica Marchetti, ma non ci sono altre informazioni sulla sua quotidianità e sul suo privato.

