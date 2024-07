Taylor Swift interrompe il concerto di Milano/ Un tecnico costretto a salire sul palco: cos’è successo

Taylor Swift e l’imprevisto durante il concerto di Milano

Taylor Swift, tra le artisti più acclamate al mondo, non ha deluso le aspettative del pubblico italiano che, dopo tanta attesa, ha potuto assistere ad un suo concerto nel tempio della musica dal vivo ovvero San Siro. Bellissima e con una grande voglia di stupire i suoi fan italiani, Taylor Swift insieme al suo gruppo di lavoro, ha dato vita ad uno spettacolo unico durante il quale, però, non è mancato l’imprevisto.

L’artista, infatti, anche se per pochi secondi, ha dovuto interrompere il concerto a causa di un pianoforte inceppato. Non riuscendo a risolvere da sola il problema, l’artista ha aspettato l’arrivo sul palco di un tecnico che ha potuto così aiutarla con il pianoforte permettendole di riprendere immediatamente il concerto.

Taylor Swift: la reazione alla dedica dei fan

Quello di Taylor Swift a Milano è stato un concerto memorabile durante il quale non sono mancati imprevisti che capitano durante i live, ma anche i momenti emozionanti come quello che il pubblico di San Siro ha regalato alla cantante americana. L’immensa folla di San Siro, infatti, le ha dedicato un coro intonando “Sei bellissima” e le parole hanno emozionato tantissimo la cantante americana che ha immediatamente ringraziato tutti per il supporto.

«Grazie, non me l’ha mai detto nessuno in tutta la mia vita», sono state le parole della cantante che, sul palco, non si è risparmiata cantando, ballando, interagendo con il pubblico e regalando anche dei cambi d’abito velocissimi e che hanno reso lo scorso ancora più emozionante.

