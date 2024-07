Tommaso Marini, chi è e carriera del giovane schermidore italiano

Il mondo della scherma italiana può contare anche sul talento del giovanissimo Tommaso Marini, uno degli atleti in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024 e su cui si è focalizzata in questi giorni l’attenzione di molti. Originario di Ancona, classe 2000, Marini è uno schermidore specializzatosi nel fioretto e, nel corso degli ultimi anni, ha inanellato una lunga serie di prestigiosi traguardi che l’hanno catapultato di diritto tra i grandi di questa specialità sportiva.

Il primo importante successo è arrivato nel 2022, quando ha trionfato agli Europei di scherma vincendo l’argento individuale e l’oro nella gara a squadre; nello stesso anno, poi, ha ottenuto l’argento ai mondiali de Il Cairo e l’oro nella gara a squadre. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da altri grandi trionfi; nel 2023 è diventato campione del mondo ai mondiali di Milano, mentre quest’anno, lo scorso 18 giugno, ha ottenuto l’oro nel fioretto individuale agli Europei di scherma di Basilea. Ora la carriera di Tommaso Marini fa tappa alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella gara del fioretto individuale, pronto a regalare nuove emozioni al pubblico italiano.

Tommaso Marini e la vita privata: ha una fidanzata?

Ma, oltre alla carriera ricca di successi considerando soprattutto la sua giovanissima età, che cosa sappiamo della vita privata di Tommaso Marini? Ha una fidanzata o il suo cuore è momentaneamente libero? Il giovane atleta sappiamo essere piuttosto riservato e poco avvezzo ai riflettori della cronaca rosa: nelle interviste pubbliche, così come sui suoi profili social, sono sporadiche le informazioni inerenti alla sua sfera sentimentale e, al momento, non sappiamo se al suo fianco ci sia una fidanzata o se sia ufficialmente single.

Poco si sa del suo privato, ma del suo carattere creativo ed estroverso ha invece parlato in un’intervista a La Repubblica del 2022: “All’inizio mi scambiavano per un modello. Ingaggio amici anche per 40 minuti per trovare l’angolazione giusta per una foto, ma l’aspetto fisico non sempre mi ha aiutato… ‘Se la tira’, mi dicevano”. In quell’occasione ha anche raccontato: “Mi dipingo le unghie, e allora? Ognuno è libero di fare quel che vuole, vivo nella massima libertà. Sono così anche i miei amici. Una parte dei giovani della mia età è più aperta, libera come le ragazze con cui esco”.