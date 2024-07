Tony Effe, addio a Giulia De Lellis: nuova fidanzata è Cosmary Fasanelli (ex Amici)?/ Gossip di fuoco

Tony Effe beccato insieme a Cosmary Fasanelli, ex allieva di Amici: flirt in corso?

Periodo d’oro per il trapper ed ex membro della Dark Polo Gang Tony Effe che sta facendo ballare tutta Italia da Nord a Sud con la sua Sesso e Samba, hit estiva in duetto con Gaia. E mentre si gode il successo ed i dischi di platino il 33enne è al perennemente al centro del gossip, prima per un presunto flirt con Giulia De Lellis mentre adesso sembra che ci sia del tenero con un ex allieva di Amici, Tony Effe è fidanzato con Cosmary Fasanelli? Al momento è troppo presto per dirlo ma quel che è certo è che non mancano indizi social che incendiano il gossip.

Nel dettaglio, infatti, nelle scorse ore Cosmary ha pubblicato una story su Instagram in cui si trovava al SottoSopraFest a Gallipoli e sul palco in quel momento si esibiva proprio il popolare trapper. L’ex allieva di Amici ha assistito al concerto da una posizione privilegiata, si trovava proprio alle spalle del palco, a pochi metri dall’artista. E non è tutto perché successivamente hanno trascorso la giornata insieme in barca, come dimostrano le stories pubblicate da Tony su Instagram. Entrambi si trovava proprio sullo stesso yacht anche se nessuno dei due ha mostrato l’altro nelle proprie stories ma è evidente che fossero insieme. Ed in molti ipotizzano sia lei la nuova fidanzata di Tony Effe.

Estate bollente per Tony Effe e non solo in senso letterale per il clima o figurato per lo straordinario successo della sua hit con Gaia Sesso e Samba. Il trapper è costantemente al centro di rumor e pettegolezzi. Per settimane si è parlato del possibile flirt con Chira Ferragni, all’epoca fresca di separazione da Fedez, poi è stato il turno di Giulia De Lellis. Il trapper e l’influencer, che avevano cominciato a frequentarsi da poche settimane quando hanno partecipato al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez monopolizzando l’attenzione generale, si sarebbero allontanati con altrettanta rapidità e nessuno dei due nel frattempo ha onfermato il flirt anzi lo stesso Nicolò Rapisarda, vero nome dell’artista, lo aveva più volte smentito. Ad attirare l’attenzione del rapper sarebbe adesso la splendida ballerina, ex volto di Amici che da tempo sarebbe single: Cosmary Fasanelli è la nuova fidanzata di Tony Effe?











