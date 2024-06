Ubriaco investe due ragazze sulle strisce a Milano/ Una rimane incastrata nell’auto: trascinata per 300 metri

Un ventunenne ubriaco ha investito due ragazze che attraversavano sulle strisce pedonali a piazza Bausan, nel quartiere Bovisa, a Milano: ad avere la peggio è stata una ventiquattrenne, che come riportato dal Corriere della Sera è rimasta incastrata sotto l’auto ed è stata trascinata, riportando fratture al bacino e agli altri e lesioni alla testa. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di di domenica, in presenza di diversi passanti, che sono stati allertati dalle urla della vittima e sono riusciti a liberarla dalla morsa delle lamiere alzando la vettura insieme agli agenti della Polizia di una pattuglia di passaggio, che ritrovandosi sul posto sono riusciti a mettere fine alla folle corse e a salvare la malcapitata.

Il giovane che era al volante, sottoposto all’alcol test, è risultato positivo ed è stato denunciato: è stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia delle forze dell’ordine per sottrarlo alla furia dei presenti. Pare che, nel tentativo di darsi alla fuga dopo l’incidente, non si fosse accorto che le gambe della vittima erano rimaste incastrate sotto la ruota anteriore sinistra. È così che ha ulteriormente aggravato le ferite della ragazza, che sono state tamponate con una coperta nell’attesa dell’arrivo di un’ambulanza.

Come sta la 24enne investita da un ubriaco a Milano

La ventiquattrenne investita e trascinata da un ubriaco a Milano attualmente si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita, sebbene ci vorrà del tempo per riprendersi a causa delle numerose fratture riportate nell’incidente.

Non è stato necessario il ricovero invece per l’amica, una trentenne, anche lei vittima dell’incidente, che a causa dell’impatto è stata sbalzata di qualche metro sull’asfalto. L’impatto ha causato soltanto delle lievi ferite, tanto che è stata trasportata al pronto soccorso in codice verde e successivamente dimessa.

