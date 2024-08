Sono decine le segnalazioni diffuse in rete nelle ultime ore di UFO avvistati nei cieli della California tra le aree di Palmdale e Lancaster, raccolte sia dalla piattaforma Ring Neighbors (che raccoglie post di utenti per lo più anonimi sulle cose che succedono nei vari quartieri della città) che da Twitter; mentre un altro utente del social di Elon Musk ha condiviso anche una foto – ovviamente sgranata e zoomata – di una luce con una forma particolare immortalata poco distante da Palmdale.

“Credo di aver visto un UFO – scrive uno degli utenti di Ring Neighbors in California -, stavo portando a spasso il mio cane nel cortile quando ho notato una luce brillante in cielo. All’inizio ho pensato fosse un nuovo aereo della Northrop (un’azienda aerospaziale americana, ndr.) ma poi ho notato che era una navicella”; mentre un altro – “incuriosito dalle prime segnalazioni”, scrive – ha raccontato di essere uscito “con mia madre in cortile” e seppur sottolinei di essere stato “troppo distante” per capirne la forma sostiene di averne visti più di uno, addirittura “6 dopo essere stati fuori per una decina di minuti“.

Gli UFO avvistati in California: un utente suppone che possano centrare con la base militare Plant 42

Ma le segnalazioni dei (presunti?) UFO nei cieli della California non si fermano qui perché un terzo utente dopo essere uscito “con mia figlia in cortile” racconta addirittura di aver pensato ad una “stella cadente che si muoveva verso Est”, almeno fino a quando non si è “improvvisamente fermata e ha zigzagato verso Nord“; mentre un quarto utente – questo su Twitter – sostiene di aver visto “parecchie navicelle UFO (..) nelle ultime ore”, ricordando che vicino alle aree californiane di Palmdale e Lancaster si trova anche la famosa base militare “Plant 42”, tra le più grandi (e misteriose) di tutti gli States.

UFO Palmdale California sighting pic.twitter.com/j8tU1y2pEm — IamLegend 🇺🇸 (@DarkSideAdvcate) August 17, 2024

BREAKING: Multiple reports of UFO sightings in Palmdale and Lancaster in California. pic.twitter.com/JyRkH6kAck — The General (@GeneralMCNews) August 17, 2024