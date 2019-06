ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi: terremoto Roma, gente in strada (24 giugno 2019)

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuta tra Lazio e Abruzzo. Il sisma è stato avvertito anche a Roma, del resto l’epicentro è stato individuato a 3 chilometri da Colonna, comune vicino la Capitale. Ma la scossa, registrata dall’Ingv alle 22.43 di ieri, è stata avvertita distintamente anche in alcune zone del litorale romano, tra Ostia e Fiumicino ad esempio. Nel quadrante est della Capitale la gente è scesa in strada, mentre tante chiamate sono arrivate al Numero di emergenza 112. È stata tanta la paura a Roma per la forte scossa di terremoto, ma per fortuna al momento non si segnalano danni o feriti. Le squadre della Protezione civile regionale del Lazio e dei Comuni stanno effettuando comunque dei monitoraggi nei centri storici delle città dei Castelli romani.

Ultime notizie, Movimento 5 Stelle: Di Maio e Di Battista ai ferri corti

Domenica di botta e risposta tra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e Alessandro Di Battista che nell’ultimo libro ha definito i grillini al Governo ‘dei burocrati a difesa del proprio Ministero’. Parole che Di Maio ha definito ‘destabilizzanti e incoscienti’, con Di Battista che ha replicato: ‘Credo che sia un diritto e un dovere esprimere dei pareri su determinati temi, l’azione dei Presidente del Consiglio non può essere di certo destabilizzata da un libriccino che ho scritto’.

Ultime notizie, Salvini: Flat Tax assicurata, coperture già individuate

Il capo della Lega, Matteo Salvini, ha invece alzato i toni dello scontro all’interno del Governo sul tema Flat Tax. Di Maio aveva sottolineato come qualunque mossa, considerando lo stato precario dei conti italiano, non possa essere compiuta in maniera avventata, ma Salvini ha parlato di coperture per 15 miliardi di euro già individuate dal Governo: la Flat Tax secondo il Ministro dell’Interno sarà realtà entro l’autunno, forse con una manovra ad hoc già in estate.

Ultime notizie, futuro dell’Ilva: torna l’ipotesi di riconversione economica

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha tenuto una riunione assieme agli altri ministri grillini per discutere ancora del futuro della più grande acciaieria d’Europa. Si chiede continuità ad Arcelor Mittal anche se nel Decreto Crescita è stata tolta l’immunità per i reati ambientali che era stata richiesta dalla proprietà indiana. Ottimista la Lega che crede che l’attività dell’acciaieria possa andare avanti.

Ultime notizie, crisi tra Iran e Stati Uniti

Nelle ore in cui Donald Trump fermava i raid contro l’Iran, Washington lanciava una cyber-offensiva verso i sistemi di controllo missilistici di Teheran. In particolare nel mirino è finito un gruppo di intelligence sospettato di aver organizzato l’attentato alle petroliere nel Golfo dell’Oman circa 10 giorni fa. Dopo l’abbattimento di un drone americano la tensione è salita e Trump stringerà ancora più il laccio intorno all’Iran con l’applicazione di nuove sanzioni da lunedì.

Ultime notizie, sindaco di Istanbul; vince Imamoglu

Il candidato delle opposizioni, Imamoglu, ha vinto nettamente le elezioni per la carica di Sindaco di Istanbul, battendo Yildirim, candidato sostenuto dal presidente Erdogan. Imamoglu aveva già vinto le elezioni che si erano tenute lo scorso marzo per circa 13.000 voti, ma le contestazioni filo-governative avevano portato a ripetere le elezioni. Stavolta l’affermazione è stata netta, definita da Imamoglu come ‘una vittoria della democrazia’. Yildirim ha riconosciuto la sconfitta.

Ultime notizie, Olimpiadi Invernali 2026, oggi la decisione

Nella giornata di oggi il CIO assegnerà le Olimpiadi Invernali del 2026. La candidatura congiunta di Milano-Cortina se la giocherà con quella svedese di Stoccolma e Aare. Il presidente del CONI Malagò ha affermato di essere arrivato ‘pancia a terra’ all’assegnazione, ‘poche ore di sonno’ per il comitato organizzatore prima di questa giornata cruciale, che potrebbe riportare l’organizzazione dei giochi olimpici invernali in Italia a 20 anni esatti di distanza dall’edizione di Torino (che doveva inizialmente partecipare alla candidatura congiunta) 2006.



© RIPRODUZIONE RISERVATA